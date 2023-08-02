Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:20

Специалисты рассказали, как получить красивый загар

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Обгорела на солнце.
Фото Freepik/freepik

31 июля на портале NVL рассказали, что предотвратить солнечные ожоги и обрести красивый загар поможет правильная еда. Съешьте перед походом на пляж абрикосы, персики, арбуз или дыню — мигом обретете золотистую кожу. Включите также в рацион морковь и помидоры. «Перед походом на пляж лучше выпить морковный и томатный сок с добавлением сливок. Если вам не понравится такой напиток, добавьте эти овощи в салаты. Тогда вы быстро получите загар. Не забывайте есть зелень. Она содержит питательные вещества и витамины, которые помогут вам сохранить загар намного дольше», — пишут в СМИ.

Если получить загар и не обгореть не удалось, врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что важно оказать коже, подвергшейся солнечным ожогам, первую помощь. «Если кожа начала розоветь — сразу уходите в тень. Пострадавший участок нужно охладить. Обильно увлажняйте кожу и пейте много воды. Избегайте солнца, даже если намазались солнцезащитным кремом. Носите свободную, максимально закрытую одежду из мягких натуральных тканей», — порекомендовала медик.

Если площадь ожога большая, по словам Натальи Перовой, лучше обратиться к врачу. «И запомните: моча, спирт, сало, одеколон и прочие, непредназначенные для лечения ожогов средства, использовать нельзя», — подчеркнула эксперт.

Ранее, 31 июля, мы рассказывали, какие лекарства могут привести к ожогам на солнце.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врачи назвали причины и способы лечения вальгусной деформации стопы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости