Специалисты рассказали, как получить красивый загар

31 июля на портале NVL рассказали, что предотвратить солнечные ожоги и обрести красивый загар поможет правильная еда. Съешьте перед походом на пляж абрикосы, персики, арбуз или дыню — мигом обретете золотистую кожу. Включите также в рацион морковь и помидоры. «Перед походом на пляж лучше выпить морковный и томатный сок с добавлением сливок. Если вам не понравится такой напиток, добавьте эти овощи в салаты. Тогда вы быстро получите загар. Не забывайте есть зелень. Она содержит питательные вещества и витамины, которые помогут вам сохранить загар намного дольше», — пишут в СМИ.

Если получить загар и не обгореть не удалось, врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что важно оказать коже, подвергшейся солнечным ожогам, первую помощь. «Если кожа начала розоветь — сразу уходите в тень. Пострадавший участок нужно охладить. Обильно увлажняйте кожу и пейте много воды. Избегайте солнца, даже если намазались солнцезащитным кремом. Носите свободную, максимально закрытую одежду из мягких натуральных тканей», — порекомендовала медик.

Если площадь ожога большая, по словам Натальи Перовой, лучше обратиться к врачу. «И запомните: моча, спирт, сало, одеколон и прочие, непредназначенные для лечения ожогов средства, использовать нельзя», — подчеркнула эксперт.

Ранее, 31 июля, мы рассказывали, какие лекарства могут привести к ожогам на солнце.