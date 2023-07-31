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Сегодня, 19:30

Специалисты рассказали, какие лекарства могут привести к ожогам на солнце

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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У женщины обгорело лицо.
Фото Freepik/freepik

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik 31 июля рассказал, что в некоторых случаях лекарства могут приводить к необычной реакции организма на ультрафиолетовое излучение. «Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было. Люди начинают задумываться, что это, и оказывается, что они, например, начали прием нового препарата, у которого в инструкции указано довольно редкое побочное явление — фотосенсибилизация», — пояснил специалист.

Провизор, эксперт в области долголетия и системного оздоровления Галина Хусаинова рассказала СЭ, чем может быть обусловлена повышенная фоточувствительность, она же — фотосенсибилизация. «Кожа при приеме определенных веществ словно теряет функцию защиты от агрессивного солнечного излучения. Световая волна под их воздействием способна либо глубже проникать в ткань, либо избыточно нагреваться. Такие вещества есть в зверобое, листьях инжира, плодах содержащих каротиноиды, то есть витамин А, и желтые пигменты», — предупредила эксперт.

По словам Галины Хусаиновой, среди синтетических лекарств к фотосенсибилизаторам относятся статины, антибиотики тетрациклин и доксициклин, фуросемид, метиленовая синь и некоторые другие. «Прием фотодинамических препаратов сам по себе ожоги не дает. Однако может спровоцировать покраснения, волдыри и быстрое обгорание, если пренебрегать правилами фотозащиты. Поэтому избегайте нахождение под прямыми лучами солнца с 11 до 17 часов летом, носите головной убор, пользуйтесь кремами с SPF+50, не увлекайтесь соками в жаркие дни, пейте воду и не подвергайтесь перегреву», — резюмировала эксперт.

Ранее, 5 июня 2022 года, мы рассказывали, как лечить солнечный ожог.

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