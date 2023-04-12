Россиянкам рассказали, почему при малейших сбоях в цикле нужно обращаться к врачу

Акушер-гинеколог Виктория Фисюк объяснила, почему важно следить за менструальным циклом.

«У женщин есть прекрасный инструмент — менструальный цикл, по которому можно максимально следить за своим здоровьем. Благодаря ему можно достаточно быстро среагировать на какие-либо изменения в организме, если изменился менструальный цикл, — срочно на прием к врачу», — приводит «Life.ru» слова Фисюк.

Как отмечает специалист, если подобные жалобы возникают неоднократно, нужно провести гормональное обследование.

«Опасен не сам гормональный сбой, опасны его последствия: нарушение менструального цикла, ожирение, миома матки, проблемы с либидо, выпадение волос или избыточный рост, опухоли яичников, вплоть до новообразований с онкогенной настороженностью, бесплодие и выкидыши. В зависимости от ситуации доктор назначит необходимое гормональное обследование», — добавила гинеколог.