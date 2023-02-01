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Сегодня, 17:20

Психолог Ракша объяснила, почему перед днем рождения человек становится раздражительным

Алина Савинова
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Психолог Владлена Ракша рассказала, с чем связано апатичное и раздражительное эмоциональное состояние перед днем рождения.

«Это, конечно, могут быть и накопленные эмоции по другим поводам, но зачастую виной тому сопровождающие его хлопоты. В канун праздника человек в зрелом возрасте начинает задавать себе вопросы экзистенциального порядка: «Зачем я живу? Что я хочу делать? Счастлив ли я?» Крайне важно дать на них ответ, иначе они могут привести именинника в уныние. А вот переоценка ценностей, напротив, может привести к личностному росту.

Также в синдроме именинника можно легко себя обнаружить, если ваше окружение докучает вопросами о празднике и подарках, а вам совсем не хочется и не нравится праздновать свой день. Не все люди любят шумные праздники, тем более не у всех на это есть ресурсы. Здесь необходимо открыто говорить друзьям и близким о своих желаниях», — приводит «Life.ru» слова психолога.

Также специалист отметила, что причиной такого состояния могут быть травмы и переживания из детства, когда ребенок заявляет, что не хочет отмечать день рождения, но на самом деле желает абсолютно иного: внимания, праздника или же сюрприза.

 

 

Источник: https://life.ru/p/1555682
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