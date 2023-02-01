Диетолог рассказала, действительно ли вреден глутамат натрия

Диетолог-терапевт Светлана Павличенко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что глутамат натрия, придающий еде отчетливый мясной вкус, при умеренном потреблении проблем не вызовет. Глутамат натрия применяется для усиления вкуса мясных продуктов, а также для придания мясного привкуса блюдам из сои и других растительных альтернатив. «Современная наука выделяет «умами» — «мясной вкус» как пятый базовый вкус, в дополнение к сладкому, соленому, горькому и кислому. У человека есть особые вкусовые рецепторы, реагирующие на умами, именно они активируются глутаматом натрия», — пояснила врач. Мясной вкус — один из признаков белка в продукте, он так привлекателен для человека, потому что помогает распознать присутствие ценного макронутриента.

Глутамат натрия — соль глутаминовой кислоты, одной из аминокислот, необходимых человеку. В природе он встречается во многих продуктах, богатых белком, включая растительные: в водорослях, грибах, спелых помидорах. Высоким содержанием глутамата отличается материнское молоко.

По словам Светланы Павличенко, в промышленных целях глутамат натрия получают путем ферментации из сахарной свеклы или сахарного тростника. «То есть с точки зрения технических регламентов, он является натуральным веществом. Ученые пытались разработать технологию искусственного синтеза глутамата, но отказались от нее — производство из натурального сырья проще и дешевле», — заявила специалист.

Опыты японских ученых на мышах показали, что длительное потребление глутамата натрия в очень больших дозировках (около 20% от сухого веса пищи) разрушает сетчатку глаза. При этом продукт приобретает неприятный вкус. «При умеренном потреблении глутамат натрия не оказывает вредного воздействия на организм. Исследования не подтвердили, что этот усилитель вкуса нарушает обменные процессы в организме или способствует ожирению», — резюмировала Светлана Павличенко.