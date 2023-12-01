Ученые выяснили, что грамматические ошибки влияют на сердечный ритм

Британские нейролингвисты исследовали физиологическую реакцию людей на грамматические ошибки в речи. Они выяснили, что неверно построенные слова и их сочетания негативно сказываются на сердечном ритме. Об этом сообщил научный журнал Journal of Neurolinguistics (JNL).

В исследовании принимал участие 41 носитель английского языка в возрасте от 18 до 44 лет. Каждый имел разный уровень образования, знания иностранных языков и не жаловался на проблемы с сердцем.

Испытуемые прослушали 40 коротких интервью на английском, в которых намерено были допущены ошибки. Например, неправильно использовались артикли. Плотность ошибок в тексте варьировалась от 18% до 56%.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что при восприятии речи с грамматическими ошибками сердечный ритм заметно снижался.

Благодаря такому исследованию удалось подтвердить идею, что когнитивная деятельность способна физически проявляться в организме.