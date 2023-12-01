Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что грамматические ошибки влияют на сердечный ритм
Здоровье

Сегодня, 06:30

1 мин.

Ученые выяснили, что грамматические ошибки влияют на сердечный ритм

Мария Маковей
Автор
Макет сердца в руках женщины
Фото anilakkus/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Британские нейролингвисты исследовали физиологическую реакцию людей на грамматические ошибки в речи. Они выяснили, что неверно построенные слова и их сочетания негативно сказываются на сердечном ритме. Об этом сообщил научный журнал Journal of Neurolinguistics (JNL).

В исследовании принимал участие 41 носитель английского языка в возрасте от 18 до 44 лет. Каждый имел разный уровень образования, знания иностранных языков и не жаловался на проблемы с сердцем.

Испытуемые прослушали 40 коротких интервью на английском, в которых намерено были допущены ошибки. Например, неправильно использовались артикли. Плотность ошибок в тексте варьировалась от 18% до 56%.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что при восприятии речи с грамматическими ошибками сердечный ритм заметно снижался.

Благодаря такому исследованию удалось подтвердить идею, что когнитивная деятельность способна физически проявляться в организме.

При приступе аритмии в&nbsp;первую очередь нужно успокоиться. Что делать при приступе аритмии? Рассказала врач
Польза и вред
0
Новости холдинга
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
30 ноя 18:00
Психолог объяснила, как питомцы помогают снимать стресс
30 ноя 07:20
Ученые нашли первый признак развития болезни Альцгеймера
30 ноя 06:30
Психолог назвала необычную причину развития депрессии
29 ноя 23:30
Офтальмолог опровергла известные мифы о зрении
28 ноя 20:45
Невролог рассказала, как бороться с деменцией
dasdsadada