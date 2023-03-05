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Сегодня, 16:00

Психолог объяснил, как отличить синдром дефицита внимания у ребенка от невоспитанности

Ольга Стрельникова
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Фото istockphoto.com

В издании «Кубанские новости» рассказали о рекомендациях психолога и профессора РАН Леонида Чутко, которые помогут определить, с чем связано вызывающее поведение ребенка — с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или простой невоспитанностью. «На самом деле, это не так сложно — достаточно всего лишь обратить внимание на то, как ребенок ведет себя вне дома. Признаки заболевания проявляются и дома, и в детском саду или школе. То есть, если ребенок дома ведет себя с родителями плохо, а из детского учреждения жалоб не поступает, то, скорее всего, это проблемы воспитания», — пояснил специалист. Также он подчеркнул, что важно при этом исключить все, что может повлиять на поведение ребенка (другие заболевания, лекарства).

Симптомами СДВГ можно считать выраженную невнимательность, отвлекаемость, неорганизованность, суетливость и неусидчивость, сохраняющиеся минимум на протяжении полугода. Невролог поможет более точно определить наличие или отсутствие проблемы. «На данный момент существует огромное количество тестов, выявляющих способности к концентрации внимания», — резюмировал Леонид Чутко.

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