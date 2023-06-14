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Сегодня, 22:30

Пластический хирург оценила внешность Киану Ривза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кадр из фильма «Джон Уик».

Пластический хирург Виктория Блинова специально для «СЭ» оценила внешность Киану Ривза. «Про Киану Ривза шутят, что он открыл секрет бессмертия. Все благодаря его моложавой внешности. Однако если сравнивать его юношеские фото с теми, что были сделаны недавно — разница, конечно, есть. 58-летний актер однозначно прибегал к ринопластике, филлерам в скулы и к пластике подбородка. Благодаря этому лицо приобрело более четкие и благородные черты», — заявила специалист. Также, по ее словам, присутствовали и инъекции гиалуроновой кислоты — они разгладили мимические морщины, создав эффект припухлости на лице.

Виктория Блинова отметила, что с возрастом на лице Киану Ривза появились характерные черты птоза (брыли, выраженная носогубная складка), которые он успешно маскирует бородой. Кроме того, «опали» веки, что сделало взгляд уставшим и грузным. «Поэтому Киану Ривзу, однозначно, показана блефаропластика, а лучше — в комплексе с эндоскопией. Однако и сейчас актер отлично выглядит, вероятно, благодаря работе с косметологами, которые при всех манипуляциях стараются сохранить естественную мимику. Отсюда и эффект вечной молодости», — заключила пластический хирург.

Ранее мы рассказывали о самых популярных пластических операциях у женщин после 40 лет.

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