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Сегодня, 20:15

Онколог рассказал о влиянии ультрафиолетовых ламп на развитие рака

Иван Шитик
Корреспондент
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Доктор медицинских наук, онколог Павел Копосов заявил, что излучение от ультрафиолетовой лампы во время маникюра действительно может приводить к образованию рака, но утверждать наверняка пока нельзя.

Врач заявил, что иммунитет человека борется с клетками, которые мутировали под воздействием УФ-излучения. Однако иногда происходят сбои, которые могут привести к раковой опухоли.

«Но отказываться от такого типа маникюра пока рано. Хотя в исследовании показано, что излучение УФ-сушки, которая используется для отверждения гель-лака, является цитотоксическим, генотоксичным и мутагенным, оно не дает прямых доказательств повышенного риска развития рака у людей», — отметил Копосов Life.ru.

По словам онколога, необходимо проводить крупномасштабные исследования, чтобы точно оценить риски рака кожи рук у людей, регулярно использующих УФ-лампы для гель-лака. Копосов считает, что для этого нужно не менее десяти лет.

Источник: https://life.ru/p/1554002
Здоровье
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