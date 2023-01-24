Врач рассказала, какой вид спорта выбрать для ребенка с лишним весом

Детям с лишним весом подойдут далеко не все виды спорта, чтобы тренировки действительно пошли на пользу, при выборе дисциплины необходимо учесть сразу несколько факторов.

«В первую очередь мы обращаем внимание на физическое состояние ребенка, насколько для него доступен тот или иной вид спорта, потому что, к примеру, активные виды спорта у детей с ожирением и ожирением второй или третьей степени будут противопоказаны, поскольку это достаточно серьезная нагрузка на суставы и сердечно-сосудистую систему, особенно если ребенок до этого не занимался спортом регулярно», — пояснила врач-диетолог Наталья Круглова Life.ru.

Также при выборе направления следует ориентироваться на предпочтения самих детей. Если, к примеру, мальчику не хочется играть в футбол, то вряд ли он сможет длительное время гонять мяч на поле, поэтому крайне важно, чтобы ребенок самостоятельно проявил интерес к какому-либо виду спорта. При этом он может менять секции как перчатки, перебирая различные виды физических нагрузок, и это абсолютно нормально, подчеркнула врач.

Если же родители не знают, как привлечь ребенка к занятиям спортом, то Круглова советует им начать с себя. Зачастую дети копируют поведение взрослых, из-за чего обычное подражание вскоре может перерасти в удовольствие от спортивных занятий, а там уже недалеко и до желания записаться в секцию.