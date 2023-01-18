Крещение-2023: проруби в Москве и Московской области
Рассказываем, где освятят купели и проруби, что с собой брать, какие есть запреты.
Как проходит праздник Крещения
Праздник Крещения посвящен важному для христиан событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Обряд символизирует очищение тела и духа. Многие считают, что крещенская вода избавляет от тяжести всех грехов.
Важная составляющая праздника для истинно верующих — посещение церкви и чтение молитв. Само омовение происходит уже после завершения праздничных служб и освящения купелей.
Подготовка к мероприятию
Традиционные крещенские купания в Москве и области пройдут с 18 часов 18 января до 12 часов следующего дня. С этой целью подготовлены специально оборудованные купели: 59 в Москве и 223 по области. Располагаются они на открытых водоемах, неподалеку от святых источников и даже в храмах.
Площадки для купаний подготовили с учетом необходимых мер безопасности. Оборудована система навигации, обогреваемые места для переодевания, полевые кухни с горячим чаем и питанием для всех желающих, туалеты, парковки. У подходов к местам погружения установят деревянные настилы, поручни, освещение и дополнительные ограждения.
Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: «Исходя из требований безопасности все места для купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей на опасный лед, также предусмотрено создание альтернативных мест для купания — купелей».
Соблюдение мер безопасности проконтролируют спасатели, волонтеры, работники коммунальных служб, сотрудники полиции и скорой помощи.
Правила Крещенских купаний
Если вы запланировали принять участие в Крещенских купаниях, запомните следующие моменты. Не рекомендуется:
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проводить купание в несанкционированном месте;
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осуществлять погружение в купальнике (по традиции для этого используется длинная рубашка свободного кроя);
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спускаться в воду на полный или голодный желудок (должно пройти некоторое время после приема пищи).
Категорически запрещено как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения безопасности допускать распитие алкогольных напитков до или после купания.
Отказаться от ныряния в купель следует:
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при наличии простудных заболеваний и воспалительных процессов любого рода;
-
при хронических заболеваниях (особенно сердечно-сосудистых, в частности гипертонии);
-
при заболеваниях нервной системы;
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в период беременности;
-
детям до 12 лет.
Если вы собираетесь участвовать в Крещенских купаниях, обратите внимание на рекомендации:
-
возьмите с собой теплую одежду, шапочку, удобные тапочки и полотенце;
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предварительно обязательно разогрейтесь;
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людям неподготовленным лучше не нырять, а ополоснуть лицо, руки и ноги (до икр), а затем активно растереть их сухим полотенцем;
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погружаться лучше по шею, делают это трижды, произнося: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»;
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общая длительность погружения должна быть от 10-15 секунд до 1 минуты, не более;
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после обязательно разотритесь сухим полотенцем, оденьтесь потеплее и выпейте горячий сладкий чай.
Адреса купелей в Москве и ближайшем Подмосковье
Обряд омовения все желающие могут совершить в иорданях по следующим адресам.
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ЦАО
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САО
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СВАО
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ВАО
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ЮВАО
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ЮАО
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ЮЗАО
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ЗАО
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СЗАО
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ЗелАО
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ТиНАО
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