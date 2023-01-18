Врач Миллер рассказала об угрозе гаджетов для психики маленьких детей

Психолог Арина Миллер рассказала, чем опасны гаджеты для психики маленьких детей.

«Первое - нарушение связи «ребенок – родитель». Она позволяет чаду справляться со стрессом и дискомфортом, учит справляться со своими эмоциями. А вот подмена этой связи гаджетом может пагубно сказаться на понимании и выражении эмоций в дальнейшем.

Второе - неприемлемый контент. Ребенок воспринимает информацию совсем не так, как взрослый, а значит, не умеет ее критически осмысливать. Поэтому большой объем контента, содержащегося в Сети, является потенциально травматичным для детей.

Третье - социальная изоляция. Погружение в цифровой мир выводит ребенка из социального контекста, влияет на формирование его коммуникативных навыков и навыков, которые нужны для решения конфликтов и преодоления стресса», - приводит «Life.ru» слова врача.

Также психолог отметила, что в семье нужно установить правила по поводу использования гаджетов, и они должны касаться всех. При этом гаджет, по ее словам, может стать отличным инструментом обучения, но в этом случае лучше оставаться рядом с ребенком, разговаривать с ним, делать какие-либо комментарии.

«Полагайтесь на проверенные источники информации об использовании устройств. Гаджеты — это инструмент, который может нести как пользу, так и вред», - добавила Миллер.