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Сегодня, 16:20

Косметолог назвала простой способ избавиться от черных точек

Ольга Стрельникова
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Девушка выдавливает прыщи.
Фото Freepik/cookie-studio

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», что черные точки или, как их называют специалисты, открытые комедоны появляются по причине закупорки устьев волосяных фолликулов. «Процесс появления и отшелушивания клеток называется кератинизацией, и появление комедонов — это его нарушение. Клетки кератиноциты смешиваются с кожным салом (себумом), пылью, остатками косметических средств, окисляются и обретают черный цвет», — пояснила косметолог.

Комедоны нередко сопутствуют акне. По словам Анны Славинской, если акне у вас нет, а проблема черных точек возникает, следует пересмотреть уход за кожей, в первую очередь, умывание. Помимо причин, необходимо заняться и их последствиями. «Если есть возможность, рекомендую механическую чистку у косметолога. Эта процедура пусть и недолговечная, но эффективная. Решением в длительной перспективе будет курс кислотных пилингов, но его придется отложить до следующей зимы», — предупредила бьюти-эксперт. Подобие механической чистки можно осуществить и дома. «Распариваете лицо отваром любых трав. Оборачиваете пальцы бинтом и по одной штуке аккуратно выдавливаете комедоны. После следует нанести глиняную маску, чтобы стянуть поры», — порекомендовала Анна Славинская

Также помогут очищающие маски и специальные пластыри на нос от хороших производителей. «Глубина пор у всех разная, кто-то в момент получает чистую кожу, а кому-то помогает только чистка. Самое главное — забудьте про домашние рецепты, которыми пестрит интернет, раз и навсегда», — резюмировала косметолог.

Ранее мы рассказывали, как понять, что у вас розацеа, и что с ней делать.

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