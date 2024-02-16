Кардиолог объяснил, почему появляются и отрываются тромбы

Врач-кардиолог, терапевт Илья Луконин рассказал «СЭ», что такое тромбы, почему они появляются и отрываются.

«Тромб — это сгусток крови, который образовался в просвете кровеносного сосуда или полости сердца еще при жизни человека. Образовывается он по нескольким причинам, первая из них — нарушение свертываемости крови. Оно может быть обусловлено, как генетическими дефектами, так и аутоиммунными заболеваниями», — объяснил доктор.

Вторая причина — повреждение эндотелия, клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов. Такие повреждения могут появиться из-за травм, инфекций или в ходе операции.

«Третья причина — это нарушение кровотока, которое возникает из-за застоя крови. Может быть спровоцирован травмами, сидячим образом жизни или вызван фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью», — добавил медик.

Как отметил эксперт, образовавшийся тромб постепенно увеличивается в размерах. Со временем он может перекрыть все доступное ему пространство. Затем тромб отрывается от стенки сосуда, что может привести к тромбоэмболии — закупорке кровеносного сосуда. В результате кровоток в сосуде останавливается, что в большинстве случаев приводит к ишемическому инфаркту. Закупорка сосудов головного мозга приводит к ишемическому инсульту, а сосудов спинного мозга — к параличам.

«При подозрении на тромбоэмболию следует незамедлительно вызвать скорую помощь», — заключил кардиолог.