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Кардиолог объяснил, почему появляются и отрываются тромбы
Здоровье

16 февраля, 16:35

1 мин.

Кардиолог объяснил, почему появляются и отрываются тромбы

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Боль в сердце
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Врач-кардиолог, терапевт Илья Луконин рассказал «СЭ», что такое тромбы, почему они появляются и отрываются.

«Тромб — это сгусток крови, который образовался в просвете кровеносного сосуда или полости сердца еще при жизни человека. Образовывается он по нескольким причинам, первая из них — нарушение свертываемости крови. Оно может быть обусловлено, как генетическими дефектами, так и аутоиммунными заболеваниями», — объяснил доктор.

Вторая причина — повреждение эндотелия, клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов. Такие повреждения могут появиться из-за травм, инфекций или в ходе операции.

«Третья причина — это нарушение кровотока, которое возникает из-за застоя крови. Может быть спровоцирован травмами, сидячим образом жизни или вызван фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью», — добавил медик.

Как отметил эксперт, образовавшийся тромб постепенно увеличивается в размерах. Со временем он может перекрыть все доступное ему пространство. Затем тромб отрывается от стенки сосуда, что может привести к тромбоэмболии — закупорке кровеносного сосуда. В результате кровоток в сосуде останавливается, что в большинстве случаев приводит к ишемическому инфаркту. Закупорка сосудов головного мозга приводит к ишемическому инсульту, а сосудов спинного мозга — к параличам.

«При подозрении на тромбоэмболию следует незамедлительно вызвать скорую помощь», — заключил кардиолог.

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