Эксперты рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть после 50 лет

1 августа на портале Transsibinfo рассказали, какие внезапные проблемы со здоровьем могут появиться после 50 лет. Среди них стеноз позвоночного канала, переломы костей, подагра, острый панкреатит, камни в почках, желчные камни, пневмония, легочная эмболия (сгусток крови застревает в кровеносном сосуде в одном из легких), нарушения мозгового кровообращения, аневризма, острые сердечно-сосудистые заболевания, головокружение, отслоение сетчатки.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова рассказали СЭ, что к частым проблемам у пожилых людей можно отнести нарушения сна. «Происходит это в силу того, что в пожилом возрасте люди снижают двигательную активность. Пенсионеры, которые продолжают работать, двигаются, как правило, и крепко спят, и долго живут. В другую крайность — перегрузки, уходить тоже не стоит», — подчеркнули специалисты.

Также Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова отметили у пожилых проблемы мочеполовой системы. «Нерегулярность половых отношений уничтожает не только мужчину, но и женщину, потому что прекращается выработка гормона радости, происходит застой в органах малого таза, в почках. У мужчин страдает простата», — заключили эксперты.

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