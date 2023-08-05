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Сегодня, 13:05

Врач рассказала, как не заразиться коклюшем

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Ребенок болеет.
Фото Freepik/prostooleh

4 августа на портале ТАСС рассказали, грозит ли России эпидемия коклюша. По данным Роспотребнадзора, отмечаются периодические подъемы и спады заболеваемости им. В 2022 году произошло очередное повышение: если за весь 2021 год выявили 1,1 тысячу случаев, то в 2022 году их было уже 3,1 тысяч, а за январь-май 2023 года — 4,3 тысячи. В настоящее время чаще всего болеют коклюшем дети до 18 лет — за последние 10 лет их доля среди заболевших за год ни разу не была ниже 91,4%.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что коклюш передается воздушно-капельным путем. «Бактерии выделяются из дыхательных путей зараженного во время разговора, кашля и чихания. Чтобы обезопасить себя от коклюша, избегайте контакта с больными людьми, особенно с кашляющими детьми, поддерживайте чистоту в помещении, вакцинируйтесь против коклюша. Если в семье есть заболевший с признаками респираторной инфекции — его необходимо изолировать от здоровых членов семьи», — подчеркнула медик.

По словам Екатерины Курбатовой, при коклюше необходимо как можно больше отдыхать, чтобы избежать перенапряжения. «Коклюш может проявляться, как у детей, так и у взрослых, но по-разному. Симптомы коклюша появляются поэтапно в соответствии со стадиями. Основной признак — сильный приступообразный кашель, который не проходит в течение нескольких недель или месяцев», — отметила врач.

Ранее, 19 сентября 2022 года, мы рассказывали, что делать, если ребенок заболел.

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Медицина
Советы и рекомендации
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