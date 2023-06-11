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Сегодня, 14:30

Эксперт рассказала, как избавиться от бородавок

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Удаление лазером бородавки.
Фото Freepik/wavebreakmedia-micro

Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», как избавиться от бородавок.

«Бородавки вызывает человеческий папилломавирус (ВПЧ). Он имеет более 100 различных типов и распространяется через контакт с зараженной кожей или предметами, такими как полотенца, обувь или поверхности в общественных местах. Особенно высока вероятность заразиться, если есть повреждения или трещины на коже», — предупредила эксперт.

После того, как ВПЧ попал в организм, он вызывает увеличение клеток на поверхности кожи, что и приводит к появлению бородавок. «Они могут быть плоскими, шероховатыми или иметь выдающуюся текстуру. Часто бородавки появляются на руках, пальцах, стопах или гениталиях, но могут возникать и на других частях тела», — пояснила специалист.

По словам Елены Богатовой, как правило, бородавки со временем (несколько месяцев, иногда дольше) исчезают самостоятельно и не относятся к серьезным заболеваниям. Но если они вызывают дискомфорт или продолжают распространяться, рекомендуется обратиться к врачу.

«В аптеках можно приобрести мази, гели, растворы и пластыри, содержащие салициловую кислоту или мочевину. Они помогают размягчить и удалить бородавки. Важно следовать инструкциям и проконсультироваться с фармацевтом перед использованием. Также убрать бородавки можно у специалиста с помощью замораживания жидким азотом (криотерапии), химических препаратов (трихлоруксусной кислоты, подофиллина и других) или хирургического вмешательства (включая эксцизию, электрохирургию и лазер).

Ранее мы рассказывали, насколько эффективна вакцина от ВПЧ.

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