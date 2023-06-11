Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:00

Врач объяснила, как убрать «холку» на шее

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка спиной.
Фото Freepik/bristekjegor

Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», как убрать «холку» на шее.

«Чтобы уменьшить Гиббсонский горб или, как его еще называют «холка», горб «бизона», нужно начать с осанки. Старайтесь сидеть и стоять ровно, подтягивая плечи назад и вытягиваясь макушкой вверх, чтобы разгрузить шею и спину. Регулярно выполняйте упражнения на их растяжку, а также укрепляйте мышцы корсета тела с помощью подтягивания и гиперэкстензии. Хороши для этого также пилатес, йога, массаж», — подчеркнула специалист. Полноценную программу упражнений поможет подобрать тренер по ЛФК.

«Холку», которая появилась из-за избыточного веса, Елена Богатова порекомендовала убирать, постепенно его снижая с помощью здоровой диеты, умеренной физической активности и контроля еды. «Если Гиббсонский горб доставляет беспокойство или не уменьшается при применении вышеописанных методов, стоит обратиться к врачу или физиотерапевту. Они проведут дополнительные исследования и составят индивидуальный план лечения. Могут быть применены инъекции липолитиков или процедура липоредукции, назначен ортез и сеансы физиотерапии для коррекции осанки», — подытожила специалист.

Ранее мы рассказывали об основных причинах боли в шее.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказала, как избавиться от бородавок
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости