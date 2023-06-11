Врач объяснила, как убрать «холку» на шее

Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», как убрать «холку» на шее.

«Чтобы уменьшить Гиббсонский горб или, как его еще называют «холка», горб «бизона», нужно начать с осанки. Старайтесь сидеть и стоять ровно, подтягивая плечи назад и вытягиваясь макушкой вверх, чтобы разгрузить шею и спину. Регулярно выполняйте упражнения на их растяжку, а также укрепляйте мышцы корсета тела с помощью подтягивания и гиперэкстензии. Хороши для этого также пилатес, йога, массаж», — подчеркнула специалист. Полноценную программу упражнений поможет подобрать тренер по ЛФК.

«Холку», которая появилась из-за избыточного веса, Елена Богатова порекомендовала убирать, постепенно его снижая с помощью здоровой диеты, умеренной физической активности и контроля еды. «Если Гиббсонский горб доставляет беспокойство или не уменьшается при применении вышеописанных методов, стоит обратиться к врачу или физиотерапевту. Они проведут дополнительные исследования и составят индивидуальный план лечения. Могут быть применены инъекции липолитиков или процедура липоредукции, назначен ортез и сеансы физиотерапии для коррекции осанки», — подытожила специалист.

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