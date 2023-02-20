Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:15

Доктор Мясников рассказал о мерах предосторожности при остеопорозе

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/dcstudio

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в прямом эфире федерального канала рассказал, что главное при остеопорозе — минимизировать риск переломов. Чтобы пространство вокруг стало безопаснее, следует убрать вещи и укрыть острые углы, которые могут привести к падению или удару. В ванной доктор Мясников порекомендовал установить специальные ручки, чтобы также минимизировать риск падения. «При остеопорозе должна присутствовать физическая нагрузка: что можете, то и делайте. Но лучше всего — силовая гимнастика, силовые нагрузки. Тогда мышцы и кости мобилизуются, тем самым, мы увеличиваем костную массу. Кости будут крепнуть!» — пояснил врач. Если нет возможности выполнять силовые упражнения, нужно хотя бы больше двигаться.

Также Александр Мясников посоветовал при остеопорозе принимать кальций с витамином D по 1,5 г в сутки и включить в рацион сыры, йогурт, творог, бобовые и брокколи.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Александр Мясников
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог назвала основные причины тошноты
Новости
RSS RSS
Все новости