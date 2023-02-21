Психолог объяснила, как справиться с проявлениями аэрофобии

Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что аэрофобией страдают по разным причинам. «Страху полетов подвержены около 15% людей. Особенно остро он проявляется в момент попадания самолета в зону турбулентности, которая связана с естественной циркуляцией воздуха. Человек с аэрофобией начинает чувствовать дрожь в теле, учащенное сердцебиение, тошноту, панический приступ и даже может потерять сознание», — рассказала специалист. По ее словам, преимущественно люди боятся неисправности или механической поломки, ошибки пилота и экипажа, полета в неблагоприятных погодных условиях или над морем (океаном).

Чтобы самостоятельно справиться с аэрофобией, Юлия Керецман посоветовала для начала позаботиться о своем комфорте на время перелета. «На вас должна быть удобная обувь и одежда по погоде, бутылка с водой, влажные салфетки, мятные леденцы и мягкая подушечка для шеи. Эти мелочи помогут чувствовать себя комфортно и расслабленно», — пояснила психолог.

Погасить приступы паники во время перелета можно при помощи дыхательного упражнения. «Закройте глаза и постарайтесь ни о чем не думать. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10 секунд. Напрягите мышцы. Медленно выдохните и расслабьтесь. Повторите несколько раз, и вы почувствуете эмоциональную разрядку», — посоветовала Юлия Керецман. Другой популярный метод — подышать в пакетик. Он поможет справиться с паническим приступом и детям, и взрослым. «Возьмите пакетик (лучше бумажный), придерживайте его двумя руками, создавая отверстие для рта. Вдыхайте воздух носом, выдыхайте ртом. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете расслабление», — пояснила специалист.

Приступ паники быстрее настигнет в голодном состоянии, поэтому не забудьте сделать легкий перекус или положите в сумку полезные снеки, фруктовую нарезку, любимое печенье, шоколад на случай внезапного чувства голода. Вместо алкоголя примите лучше натуральное успокоительное до или во время перелета. По словам Юлии Керецман, спиртное способствует расширению сосудов, оказывая на них дополнительную нагрузку, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Если вы забыли взять с собой успокоительное, то оно точно окажется в аптечке у бортпроводника», — подсказала эксперт.

Отвлечься от негативных мыслей поможет интересное занятие: почитайте книгу, посмотрите фильм, послушайте подкаст, наденьте наушники и насладитесь любимой музыкой, поиграйте в игру или пообщайтесь с соседом. «Если вы летите на деловую встречу, подготовьте материалы или свое выступление. Поработайте, приведите в порядок файлы или выполните задачи, до которых никак не доходили руки», — предложила Юлия Керецман.

Опытные бортпроводники, если надвигается паника, советуют начать считать кресла на борту самолета. «Собьетесь со счета — начинайте по новой. Это позволит переключить внимание и активировать работу мозга», — рассказала психолог. Также для полетов лучше выбирать ночное время — силы будут на исходе, и вы погрузитесь в сон, не успев испытать страх перелета. «Помните, любой страх — это продукт вашей фантазии. Переключите ее на что-то более интересное, и тогда ваш перелет пройдет максимально спокойно и комфортно», — резюмировала Юлия Керецман.