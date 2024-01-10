Диетолог перечислила микроэлементы, которые помогают быстро похудеть

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Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала изданию «Кубанские новости», что витамины группы В, витамин С, D, кальций и магний вместе с диетой и физической нагрузкой могут ускорить жиросжигающие процессы в организме.

Витамины группы В водорастворимые, они помогают превратить поступающую пищу в энергию, также способствуют здоровому пищеварению, улучшают состояние кожи и помогают в борьбе с депрессией и тревогой. Содержатся в рыбе, птице, молоке, яйцах и бананах.

Витамин D растворяет поступающие с пищей жиры, полезен для работы мозга и нервной системы. А витамин С ускоряет окисление жировых отложений.

Эксперт отметила, что достаточное содержание кальция в организме снижает риски развития ожирения, улучшает состояние костей, волос и ногтей.

Что касается магния. Он регулирует уровень инсулина и сахара в крови, что способствует снижению риска увеличения веса.