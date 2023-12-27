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Диетолог нашла способ, как замедлить старение
Здоровье

Сегодня, 20:15

1 мин.

Диетолог нашла способ, как замедлить старение

Мария Маковей
Автор
Женщина с чашкой в руках смотрит в окно
Фото Hispanolistic/istockphoto.com
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Диетолог Габриэла Пикок в беседе с изданием The Sun поделилась секретами, позволяющими замедлить старение и значительно помолодеть всего за две недели.

По словам специалиста, первое, что нужно сделать, — исключить из рациона сахар. Как утверждает эксперт, именно сладкими углеводами питаются хронические воспаления, которые активно способствуют старению организма. Кроме того, чрезмерное увлечение кондитерскими изделиями приводит к появлению лишнего веса, который тоже провоцирует развитие различных заболеваний.

Второй секрет «вечной молодости» — закаливание. Пикок считает, что перепады температур оказывают положительное влияние на регенерацию клеток. Поэтому она советует заниматься спортом в прохладную погоду на улице, ежедневно принимать контрастный душ, а также посещать баню или сауну.

Третье важное правило — сбалансированное питание, богатое витаминами А, С и Е. По словам диетолога, именно эти полезные органические вещества помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, которые повреждают клетки организма.

Также специалист по питанию рекомендует есть больше продуктов с содержание омега-3 и жирных кислот, не забывать про коллаген, который имеется в костном бульоне.

И наконец последнее правило — правильный сон. Привычка ложиться спать за полночь негативно сказывается на процессах старения организма.

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