Доктор рассказал, как пережить магнитные бури

В разговоре с «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, что нужно делать, чтобы пережить магнитные бури.

По его словам, особую группу риска составляют люди, страдающие различными заболеваниями сердца и сосудов, так как магнитные бури влияют на кровообращение.

Поэтому, чтобы обезопасить себя во время подобных космических явлений, эксперт советует следить за артериальным давлением, держать под рукой лекарства и воду, избегать стресса, негативных эмоций и следить за питанием.

«Главное, не впадайте в панику. Многие, узнав о приближающихся магнитных бурях, начинают накручивать себя. Что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения», — подытожил доктор.