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Ученые создали противозачаточный гель для мужчин
Здоровье

Сегодня, 16:30

1 мин.

Ученые создали противозачаточный гель для мужчин

Мария Маковей
Автор
Счастливая пара
Фото Ridofranz/istockphoto.com
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В Калифорнийском университете в Дейвисе стартовала новая фаза тестирования гормонального противозачаточного геля для мужчин, передает «Газета.ru».

Сообщается, что препарат наносится на плечи и работает по тому же принципу, что и женские противозачаточные средства. Так в гормональном геле для мужчин содержится прогестин, который предотвращает выработку спермы, при этом не влияя на уровень тестостерона.

В списке побочных эффектов от применения препарата присутствует сухость или жирность кожи, повышение или снижение либидо, рост или выпадение волос, а также перепады настроения. Однако один из участников эксперимента отметил лишь небольшое увеличение веса и усиление либидо.

Также ученые отметили, что фертильность мужчины должна полностью восстановиться через несколько месяцев после отказа от геля.

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