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Сегодня, 20:00

Диетолог Макиша назвала добавки с коллагеном бесполезными для кожи и пустой тратой денег

Алина Савинова
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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что коллаген в биодобавках на данный момент не имеет никакой доказанной клинической эффективности.

Как отмечает специалист, исследования о пользе коллагена для замедления старения кожи вызывают большое сомнение, так как их делали коммерческие компании на основе данных о малом количестве людей. Врач отметила, что коллаген — это белок, который в организме расщепляется до аминокислот и попадает в кровь. По ее словам, невозможно предугадать, какие белковые молекулы будут из этого синтезироваться.

«Поэтому пить коллаген для кожи — это история, которая не имеет никакой на сегодняшний день доказательной базы. Но если посмотреть на стоимость данного продукта и сравнить, например, со стоимостью желатина, который, по сути, является приблизительно той же формой коллагена, то цена, как вы знаете, будет в разы отличаться», — приводит «Life.ru» слова Макиши.

Диетолог считает, что покупка биодобавок с коллагеном — это пустая трата денег.

Источник: https://life.ru/p/1569478
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