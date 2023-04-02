Врач рассказал, как быстро снять зубную боль

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Тимофеев специально для «СЭ» рассказал, как можно быстро избавиться от зубной боли. «Любая зубная боль говорит о том, что необходима срочная стоматологическая помощь. Но когда она возникает ночью, или попасть к врачу сразу невозможно, а зуб болит, можно прибегнуть к экстренным мерам», — пояснил специалист.

Чтобы снять зубную боль Дмитрий Тимофеев порекомендовал использовать лекарства на основе нимесулида (Нимесил в порошке или Найс, есть детские формы выпуска), Анальгин и Темпалгин на основе метамизола натрия (надолго снимают воспаление, противопоказаны детям до 15 лет) или препараты на основе Ибупрофена (хорошо, если в составе есть кодеин — он расширяет сосуды, снимает спазм, обезболивающее действует лучше, есть также формы для детей). «Важно помнить, что прием обезболивающего — это срочная разовая мера, до приема стоматолога. Эти препараты не вылечат больной зуб. Кроме того, все обезболивающие имеют ряд побочных эффектов: негативно влияют на ЖКТ, почки и печень, а также разжижают кровь, противопоказаны при беременности и грудном вскармливании», — предупредил Дмитрий Тимофеев.

До визита к стоматологу, кроме обезболивающего, эксперт посоветовал, приложить к щеке холодный компресс — это уменьшит отек, инфекция будет распространяться медленнее. «Аккуратно почистите зубы и прополощите рот мирамистином или отварами противовоспалительных трав, например, шалфея или ромашки. Это поможет предотвратить распространение инфекции глубже в область воспаления. И главное, как можно скорее запишитесь на прием к доктору», — резюмировал Дмитрий Тимофеев.

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