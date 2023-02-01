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Сегодня, 20:00

Чемпион Европы Маннанов рассказал о пользе плавания для работы мозга

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион Европы Эдуард Маннанов рассказал об исследовании Иорданского университета науки и технологий. Оно доказало, что посещение бассейна улучшает как долговременную, так и кратковременную память.

«В этом исследовании рассматривалось улучшение памяти после плавания путем исследования гиппокампа. Используя крыс, которые плавали в лабиринте в течение одного часа ежедневно, ученые проверили их память, используя встроенную платформу в этот лабиринт. Всего после семи дней плавания исследователи наблюдали у подопечных улучшение долговременной и кратковременной памяти» — приводит «Life.ru» слова Маннанова.

Исследователи Иорданского университета пришли к выводу, что плавание за счет мышечных сокращений стимулирует рост нервов в гиппокампе и коре головного мозга. Именно это помогает улучшить обучение и память, а также повысить когнитивные способности.

«Кроме того, плавание может быть полезно для психического здоровья, поскольку оно способствует выделению серотонина, который может помочь уменьшить тревогу и стресс», — добавил спортсмен.

Источник: https://life.ru/p/1555684
Здоровье
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