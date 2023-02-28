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Сегодня, 17:35

Бьюти-эксперт рассказала, вреден ли для волос сухой шампунь

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/cookie-studio

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», что использование сухого шампуня абсолютно безвредно, если применять его правильно. «Сухой шампунь — продукт, не требующий воды. Он используется как дополнительное «экстренное» средство, а не альтернатива обычному шампуню. Применять на постоянной основе его крайне не рекомендуется», — пояснила специалист.

В состав сухого шампуня входит порошок из абсорбирующих веществ, обычно это: тальк, каолин (белая глина), мука, крахмал. «Порошок наносят на корни и кожу головы, он впитывает жир, после чего быстро вычесывается, и на выходе мы получаем с виду свежие, чистые волосы, ключевое слово — «с виду». Сухой шампунь не очищает, а впитывает грязь и кожное сало, забивает поры. Но как вариант экстренной маскировки — идеально», — рассказала Анна Славинская. Главное, по словам эксперта, не надевать темные вещи, чтобы не остались белые следы, и получше вычесывать, если вы — брюнет или брюнетка.

Также Анна Славинская предложила лайфхак: «Если волосы грязные, а сухого шампуня нет, вы найдете ему замену на собственной кухне — это самая обычная мука или крахмал. Можно воспользоваться детской присыпкой. Принцип использования тот же», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали о том, как часто нужно мыть голову.

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