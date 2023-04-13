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Сегодня, 17:30

В соцсетях показали рецепт жиросжигающего напитка. Разбираем его вместе с диетологом

Ольга Стрельникова
Инна Кононенко
Врач-диетолог
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Энергетический напиток с куркумой, лимоном и имбирем
Фото Istockphoto/OlgaLepeshkina

В соцсетях завирусился ролик о жиросжигающем напитке, основу которого составляют куркума, мед, сок лимона и теплая вода. Поскольку видео стало вирусным, возникло множество вариаций на эту тему. Кто-то добавляет в рецепт корицу, кто-то имбирь. Все ингредиенты относятся к натуральным продуктам и обладают полезными свойствами. Но одни пьют напиток для оздоровления и очищения организма, а другие уверяют, что он помогает похудеть. Мы попросили прокомментировать ажиотаж вокруг «волшебного» напитка врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук Инну Кононенко.

Как приготовить жиросжигающий напиток

Рецепт жиросжигающего напитка довольно прост. Понадобятся:

  • 1/4 чайной ложки куркумы;

  • 1/2 стакана кипятка;

  • чайная ложка меда;

  • сок половины лимона.

Куркуму нужно заварить кипятком (достаточно половины стакана воды). Ярко-желтый порошок важно хорошенько перемешать до полного растворения. Затем можно добавить холодной воды, чтобы напиток стал теплым. Потом — мед и сок лимона. Можно по желанию насыпать немного корицы.

Банка с медом
Istockphoto/Wojtek Skora

Такой напиток сетевые «знахари» рекомендуют пить каждое утро натощак, обещая потерю веса, исчисляемую чуть ли не десятками лишних килограммов (разумеется, если таковые имеются). Но безопасен ли такой курс жиросжигания?

Любое похудение с помощью новых методик чаще всего либо неэффективно, либо небезопасно. Чтобы не набирать лишних килограммов, нужно научиться понимать свое тело. Можно это сделать самостоятельно либо обратиться к специалисту, нутрициологу или диетологу за помощью.
Инна Кононенко
Врач-диетолог

Насколько эффективен напиток

Ингредиенты напитка действительно полезны для здоровья:

  • куркума обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ;

  • мед содержит антиоксиданты и повышает уровень энергии;

  • лимонный сок богат витамином С и улучшает пищеварение;

  • теплая вода натощак активизирует различные процессы в организме и помогает ему очиститься.

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Но доказательств, что напиток помогает похудеть, нет. Уменьшение веса может быть косвенно связано с положительным влиянием куркумы на обмен веществ, а также лимонного сока и теплой воды на пищеварение. Но не более того.

Тонизирующий напиток с куркумой, лимоном и имбирем
Istockphoto/ollo

Может ли напиток навредить

Несмотря на всю пользу, которую могут принести ингредиенты условно «жиросжигающего» напитка, потребление большого количества любого из них будет иметь негативные последствия. Например:

  • чрезмерное употребление куркумы может вызвать расстройство пищеварения;

  • чрезмерное употребление меда способно спровоцировать скачок сахара в крови.

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Также стоит учесть индивидуальные противопоказания. Это могут быть как хронические заболевания, так и возможная аллергическая реакция на один или несколько компонентов напитка.

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Польза и вред
Рецепты
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