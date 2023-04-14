4 рецепта вкусных блюд из знаменитых мультфильмов
Иногда еда из любимых мультфильмов выглядит даже аппетитнее, чем рецепты из кулинарной книги или блога шеф-повара. Так хочется попробовать все эти сказочные пончики, блинчики и булочки, но кажется, что это невозможно.
Вместе с фуд-блогером Александрой Житллухиной доказываем, что еду с экрана можно перенести на тарелку. Держите четыре рецепта вкусных угощений от анимационных героев.
Розовая каша из мультфильма «Маша и Медведь»
Ингредиенты:
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манная каша — 3 ст. л.;
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вода — 200 мл;
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молоко — 200 мл;
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варенье (любое красного цвета) — 3 ст. л.
Приготовление:
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В сотейнике смешать воду и молоко. Немного нагреть.
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Добавить варенье, перемешать.
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Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу семь минут.
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Оставить кашу в кастрюле под крышкой на две минуты.
Пончики из мультфильма «Принцесса и Лягушка»
Ингредиенты:
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молоко — 200 мл;
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яйцо — 1 шт.;
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мука — 335 г;
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дрожжи — 6-7 г;
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соль — 1 щепотка;
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сахар — 2 ст. л. (40 г);
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масло сливочное — 50 мл;
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растительное масло для жарки;
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сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
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Подогреть молоко и добавить к нему дрожжи, сахар и четыре столовые ложки муки. Размешать.
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Дать постоять 10 минут для активации дрожжей.
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К опаре добавить яйцо, соль и половину оставшейся муки. Перемешать.
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Добавить топленое сливочное масло. Перемешать.
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Далее постепенно добавлять оставшуюся муку: когда станет плохо замешиваться в емкости, переложить на горизонтальную поверхность и вымешивать руками.
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Собрать тесто в комок, присыпать мукой и дать постоять 10 минут.
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Раскатать тесто толщиной в 1,5-2 см. Нарезать на прямоугольники.
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Нагреть растительное масло в сотейнике (4-5 см от дна сотейника). Обжарить пончики с двух сторон на среднем огне до красивого желто-коричневого цвета.
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Хорошо обвалять пончики в сахарной пудре. Перед подачей посыпать пудрой еще раз.
Мексиканские блинчики из мультфильма «Тайна Коко»
Ингредиенты (на 8-9 штук):
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манная крупа — 360 г;
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соль — 1 ч. л. с горкой;
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сахар — 1 ст. л. с горкой;
-
мука — 1 ст. л.;
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дрожжи сухие — 1 ч. л.;
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теплая вода — 700 мл;
-
разрыхлитель — 15 г;
-
уксус яблочный — 1 ч. л.;
-
масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
-
В емкости смешать манку, соль, сахар, муку и дрожжи.
-
Залить теплой водой, перемешать.
-
Оставить смесь отдохнуть под полотенцем на 15 минут.
-
Добавить разрыхлитель, уксус и масло. Перемешать.
-
Пропустить получившееся тесто через сито.
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Обжарить на раскаленной блиннице.
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Снизить огонь до уровня чуть выше среднего. Не торопиться, переворачивать по несколько раз.
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Блинчики можно наполнить начинкой. Например, медом и орехами кешью, как в мультфильме.
Бунюэлос или сырные булочки из мультфильма «Энканто»
Ингредиенты:
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яйцо — 2 шт.;
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пшеничная мука — 140 г;
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кукурузный крахмал — 65 г;
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сыр твердый (желательно чеддер) — 150 г;
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сахар — 30 г;
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соль — 1 ч. л.;
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разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;
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молоко — 30 мл.
Приготовление:
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В глубокой емкости или сразу на столешнице смешать муку, натертый на мелкой терке сыр, сахар, соль, крахмал и разрыхлитель.
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Добавить молоко и яйца. Сначала перемешать, потом вымесить руками. Готовое тесто должно представлять собой влажный и гладкий комок. К рукам тесто почти не будет прилипать.
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Смазать поверхность столешницы каплей растительного масла и сформировать колбаску. Нарезать на 24 штуки и сформировать шарики.
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Накалить растительное масло и обжарить до золотистой корочки. Примерно 2-4 минуты на огне чуть выше среднего.
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