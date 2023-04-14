4 рецепта вкусных блюд из знаменитых мультфильмов

Иногда еда из любимых мультфильмов выглядит даже аппетитнее, чем рецепты из кулинарной книги или блога шеф-повара. Так хочется попробовать все эти сказочные пончики, блинчики и булочки, но кажется, что это невозможно.

Вместе с фуд-блогером Александрой Житллухиной доказываем, что еду с экрана можно перенести на тарелку. Держите четыре рецепта вкусных угощений от анимационных героев.

Розовая каша из мультфильма «Маша и Медведь»

Ингредиенты:

манная каша — 3 ст. л.;

вода — 200 мл;

молоко — 200 мл;

варенье (любое красного цвета) — 3 ст. л.

Скриншот из мультфильма «Маша и Медведь»

Приготовление:

В сотейнике смешать воду и молоко. Немного нагреть. Добавить варенье, перемешать. Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу семь минут. Оставить кашу в кастрюле под крышкой на две минуты.

Пончики из мультфильма «Принцесса и Лягушка»

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука — 335 г;

дрожжи — 6-7 г;

соль — 1 щепотка;

сахар — 2 ст. л. (40 г);

масло сливочное — 50 мл;

растительное масло для жарки;

сахарная пудра для украшения.

Скриншот из мультфильма «Принцесса и Лягушка»

Приготовление:

Подогреть молоко и добавить к нему дрожжи, сахар и четыре столовые ложки муки. Размешать. Дать постоять 10 минут для активации дрожжей. К опаре добавить яйцо, соль и половину оставшейся муки. Перемешать. Добавить топленое сливочное масло. Перемешать. Далее постепенно добавлять оставшуюся муку: когда станет плохо замешиваться в емкости, переложить на горизонтальную поверхность и вымешивать руками. Собрать тесто в комок, присыпать мукой и дать постоять 10 минут. Раскатать тесто толщиной в 1,5-2 см. Нарезать на прямоугольники. Нагреть растительное масло в сотейнике (4-5 см от дна сотейника). Обжарить пончики с двух сторон на среднем огне до красивого желто-коричневого цвета. Хорошо обвалять пончики в сахарной пудре. Перед подачей посыпать пудрой еще раз.

Мексиканские блинчики из мультфильма «Тайна Коко»

Ингредиенты (на 8-9 штук):

манная крупа — 360 г;

соль — 1 ч. л. с горкой;

сахар — 1 ст. л. с горкой;

мука — 1 ст. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

теплая вода — 700 мл;

разрыхлитель — 15 г;

уксус яблочный — 1 ч. л.;

масло растительное — 1 ст. л.

Скриншот из мультфильма «Тайна Коко»

Приготовление:

В емкости смешать манку, соль, сахар, муку и дрожжи. Залить теплой водой, перемешать. Оставить смесь отдохнуть под полотенцем на 15 минут. Добавить разрыхлитель, уксус и масло. Перемешать. Пропустить получившееся тесто через сито. Обжарить на раскаленной блиннице. Снизить огонь до уровня чуть выше среднего. Не торопиться, переворачивать по несколько раз. Блинчики можно наполнить начинкой. Например, медом и орехами кешью, как в мультфильме.

Бунюэлос или сырные булочки из мультфильма «Энканто»

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

пшеничная мука — 140 г;

кукурузный крахмал — 65 г;

сыр твердый (желательно чеддер) — 150 г;

сахар — 30 г;

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;

молоко — 30 мл.

Скриншот из мультфильма «Энканто»

Приготовление:

В глубокой емкости или сразу на столешнице смешать муку, натертый на мелкой терке сыр, сахар, соль, крахмал и разрыхлитель. Добавить молоко и яйца. Сначала перемешать, потом вымесить руками. Готовое тесто должно представлять собой влажный и гладкий комок. К рукам тесто почти не будет прилипать. Смазать поверхность столешницы каплей растительного масла и сформировать колбаску. Нарезать на 24 штуки и сформировать шарики. Накалить растительное масло и обжарить до золотистой корочки. Примерно 2-4 минуты на огне чуть выше среднего.

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