5 вкусных салатов с копченой курицей: рецепты от нутрициолога
Копченая курица имеет репутацию не самого полезного продукта. Однако если сочетать ее со свежими овощами и зеленью, то можно создать полезное и питательное блюдо. Вместе с нутрициологом собрали пять рецептов салатов, которые легко можно включить в здоровый рацион.
Свежий салат с копченой курицей
Ингредиенты:
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копченая куриная грудка — 300 г;
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томаты черри — 200 г;
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листовой салат (можно заменить любой другой листовой зеленью) — 200 г;
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творожный сыр — 150 г;
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маслины без косточек — 1 банка;
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красный лук — 1 средняя головка;
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чеснок — 1 зубчик;
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растительное масло — 3 ст. л.;
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сок лимона — 1 ст. л.;
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мед — 0,5 ч. л.;
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манго — 1 шт.;
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горчица зернистая — 1 ч. л.;
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соль/перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Курицу нарезать на тонкие ломтики, маслины обсушить от рассола.
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Томаты черри нарезать на половинки.
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Красную луковицу помыть и почистить, нарезать. Манго порубить на кубики.
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Сыр нарезать на кубики, листовой салат небрежно порвать руками.
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Выложить нарезанные ингредиенты на тарелку.
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В пиале соединить измельченный чеснок, сок лимона, мед, горчицу, соль и перец, взбить вилкой до однородности.
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Полить заправкой салат.
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По желанию украсить каждую порцию целыми маслинами.
Салат с копченой курицей, сыром и помидорами
Ингредиенты:
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яйца — 2 шт.;
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твердый сыр — 80-100 г;
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копченая куриная грудка — 200 г;
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помидор — 1 шт.;
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зеленый лук — 1-2 стебля;
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соль — 1 щепотка;
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майонез или йогурт — 4 ст. л.
Способ приготовления:
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Яйца отварить и разделить на две части.
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Натереть сыр.
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Нарезать курицу, помидор и зеленый лук.
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Выложить на тарелку яйца, курицу, зеленый лук и слегка посоленные помидоры. Заправить майонезом или йогуртом.
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При желании сверху посыпать сыром. Перед подачей оставить на 20-30 минут в холодильнике.
Салат из копченой курицы с шампиньонами
Ингредиенты:
-
копченая курица — 250 г;
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сыр — 100 г;
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консервированные шампиньоны — 1 банка;
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яйца — 2 шт.
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майонез или йогурт — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Сварить яйца.
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Нарезать курицу, твердый сыр, крупные помидоры, шампиньоны.
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Через кулинарное кольцо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: копченая курица, шампиньоны, белок, желток. Между слоями добавить майонез или йогурт.
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Перед подачей дать настояться.
Салат с копченой курицей и сельдереем
Ингредиенты:
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копченая куриная грудка — 2 шт.;
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помидоры — 2 шт.;
-
маслины — 80 г;
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стебель сельдерея — 3 шт.;
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малиновый уксус — 1 ст. л.;
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оливковое масло — 3 ст. л.;
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чеснок — 1 зубчик;
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гренки — по желанию;
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любая зелень — по вкусу;
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грецкие орехи — по вкусу.
Способ приготовления:
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Нарезать куриную грудку.
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Нарезать сельдерей, помидоры и оливки. По желанию можно добавить измельченные орехи и любую зелень.
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В отдельной таре смешать уксус, масло, соль, перец, выдавить чеснок, посолить и поперчить.
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Заправить салат и перемешать. При подаче посыпать зеленым луком. При желании подавать с гренками.
Салат из копченого цыпленка с манго и авокадо
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смесь салатных листьев — 200 г;
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копченая куриная грудка — 250 г;
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сладкий красный лук — 40 г;
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манго — 1 шт.;
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авокадо — 1 шт.;
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майонез или йогурт — 80 г;
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соевый соус — 10 мл;
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соль — по вкусу;
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молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Цыпленка нарезать кусочками, посолить.
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Красный лук нашинковать.
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Манго и авокадо очистить, нарезать.
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Выложить ингредиенты в тару. Заправить майонезом и соевым соусом.
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Украсить по вкусу.