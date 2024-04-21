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Рецепты салатов с копченой курицей, что приготовить с копченой курицей
Питание и еда

Сегодня, 20:00

3 мин.

5 вкусных салатов с копченой курицей: рецепты от нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Салат с авокадо
Фото www.istockphoto.com/YEVGENIY MOROZOV
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Копченая курица имеет репутацию не самого полезного продукта. Однако если сочетать ее со свежими овощами и зеленью, то можно создать полезное и питательное блюдо. Вместе с нутрициологом собрали пять рецептов салатов, которые легко можно включить в здоровый рацион.

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Свежий салат с копченой курицей

Ингредиенты:

  • копченая куриная грудка — 300 г;

  • томаты черри — 200 г;

  • листовой салат (можно заменить любой другой листовой зеленью) — 200 г;

  • творожный сыр — 150 г;

  • маслины без косточек — 1 банка;

  • красный лук — 1 средняя головка;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • сок лимона — 1 ст. л.;

  • мед — 0,5 ч. л.;

  • манго — 1 шт.;

  • горчица зернистая — 1 ч. л.;

  • соль/перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/gbh007

Способ приготовления:

  1. Курицу нарезать на тонкие ломтики, маслины обсушить от рассола.

  2. Томаты черри нарезать на половинки.

  3. Красную луковицу помыть и почистить, нарезать. Манго порубить на кубики.

  4. Сыр нарезать на кубики, листовой салат небрежно порвать руками.

  5. Выложить нарезанные ингредиенты на тарелку.

  6. В пиале соединить измельченный чеснок, сок лимона, мед, горчицу, соль и перец, взбить вилкой до однородности.

  7. Полить заправкой салат.

  8. По желанию украсить каждую порцию целыми маслинами.

Салат с копченой курицей, сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;

  • твердый сыр — 80-100 г;

  • копченая куриная грудка — 200 г;

  • помидор — 1 шт.;

  • зеленый лук — 1-2 стебля;

  • соль — 1 щепотка;

  • майонез или йогурт — 4 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/samael334

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить и разделить на две части.

  2. Натереть сыр.

  3. Нарезать курицу, помидор и зеленый лук.

  4. Выложить на тарелку яйца, курицу, зеленый лук и слегка посоленные помидоры. Заправить майонезом или йогуртом.

  5. При желании сверху посыпать сыром. Перед подачей оставить на 20-30 минут в холодильнике.

Салат из копченой курицы с шампиньонами

Ингредиенты:

  • копченая курица — 250 г;

  • сыр — 100 г;

  • консервированные шампиньоны — 1 банка;

  • яйца — 2 шт.

  • майонез или йогурт — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/Ann_Zhuravleva

Способ приготовления:

  1. Сварить яйца.

  2. Нарезать курицу, твердый сыр, крупные помидоры, шампиньоны.

  3. Через кулинарное кольцо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: копченая курица, шампиньоны, белок, желток. Между слоями добавить майонез или йогурт.

  4. Перед подачей дать настояться.

Салат с копченой курицей и сельдереем

Ингредиенты:

  • копченая куриная грудка — 2 шт.;

  • помидоры — 2 шт.;

  • маслины — 80 г;

  • стебель сельдерея — 3 шт.;

  • малиновый уксус — 1 ст. л.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • гренки — по желанию;

  • любая зелень — по вкусу;

  • грецкие орехи — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/gbh007

Способ приготовления:

  1. Нарезать куриную грудку.

  2. Нарезать сельдерей, помидоры и оливки. По желанию можно добавить измельченные орехи и любую зелень.

  3. В отдельной таре смешать уксус, масло, соль, перец, выдавить чеснок, посолить и поперчить.

  4. Заправить салат и перемешать. При подаче посыпать зеленым луком. При желании подавать с гренками.

Салат из копченого цыпленка с манго и авокадо

  • смесь салатных листьев — 200 г;

  • копченая куриная грудка — 250 г;

  • сладкий красный лук — 40 г;

  • манго — 1 шт.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • майонез или йогурт — 80 г;

  • соевый соус — 10 мл;

  • соль — по вкусу;

  • молотый черный перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/samael334

Способ приготовления:

  1. Цыпленка нарезать кусочками, посолить.

  2. Красный лук нашинковать.

  3. Манго и авокадо очистить, нарезать.

  4. Выложить ингредиенты в тару. Заправить майонезом и соевым соусом.

  5. Украсить по вкусу.

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