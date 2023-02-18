Чем полезна курага и можно ли есть ее вместо сладостей? Рассказывает нутрициолог

В некоторых случаях от сухофрукта лучше и вовсе отказаться.

Часто можно встретить рекомендацию заменить покупные сладости фруктами или сухофруктами. В списке наиболее популярных альтернатив изюм, чернослив и курага. Нутрициолог Наталья Шульга рассказала, можно ли есть курагу вместо сладостей и чем полезен этот сухофрукт.

Чем полезна курага

В кураге содержатся:

витамины А, С, Е, К, РР, витамины группы В;

минералы и микроэлементы: калий, магний, железо, сера, фосфор, цинк, йод, селен и многие другие;

фитостеролы.

При систематическом употреблении курага:

помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина за счет содержания клетчатки и фитостеролов;

снижает давление и нормализует состояние сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию калия;

приводит в норму гемоглобин и уменьшает риск анемии, поскольку содержит железо;

улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладая мягким послабляющим эффектом.

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Кроме того, курага полезна беременным, так как содержит вещества, необходимые как будущей маме, так и ребенку: фолиевую кислоту, кальций, железо.

Кому нельзя есть курагу

Такой сухофрукт противопоказан:

при заболеваниях ЖКТ, поскольку сухофрукт может спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка;

при заболеваниях щитовидной железы;

при диабете, потому что в кураге содержится много сахара.

Стоит помнить о том, что даже полностью здоровым людям курагу нужно есть в меру. Иначе можно столкнуться с такими неприятностями, как диарея, вздутие живота, изжога.

Сколько калорий в кураге

В 100 г кураги около 250 ккал. Но нежелательно есть ее именно в таком количестве, особенно каждый день. Дело в том, что многие вещества, содержащиеся в кураге, «закрывают» суточную потребность в них на 15-100%. Поэтому есть риск перенасытить ими организм.

Кроме того, при систематическом употреблении сухофрукта есть риск получить проблемы со стороны ЖКТ, о которых говорилось выше. Чтобы избежать нежелательных последствий, следует ограничиться 30 г кураги в день. Это в среднем пять штук, если мы говорим именно о кураге. Кайса (то есть сушеные половинки абрикосов) весят меньше, а урюк (сушеный абрикос с косточкой) — больше.

Можно ли заменить сладости курагой

Если цель замены — похудение, курагу можно есть вместо сладостей. Но важно учитывать несколько факторов.

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Нельзя резко менять пищевые привычки

Если одномоментно отказаться от любимого печенья, перейдя на сухофрукты, это принесет только вред. Лучше вводить новые продукты постепенно, меняя пропорции.

Не стоит использовать курагу в качестве перекуса

Курага часто входит в орехово-фруктовые смеси. Иногда можно встретить советы, что есть орехи, фрукты и сухофрукты между основными приемами пищи полезно, но это не так.

Не стоит есть курагу вместо ужина

Даже если запить курагу кефиром, после такого ужина захочется есть. Поэтому есть риск срыва. Кроме того, неполноценный ужин и ночной голод обязательно приведут к перееданию утром.

Даже самые полезные продукты хороши в меру. Чтобы похудеть, не стоит полностью отказываться от любимых блюд (даже если это бургер или пирожное). Главное — не злоупотреблять ими и сбалансированно и полноценно питаться.

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