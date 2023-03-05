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Сегодня, 19:00

Польза и вред имбиря. Для некоторых людей он имеет неприятные побочные эффекты

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Фото istockphoto.com
Этот продукт упоминается еще в древних китайских и индийских трактатах по медицине.

Имбирь столетиями использовался в народной медицине как средство от различных болезней. И сегодня имбирь — одна из самых популярных пряностей. Он действительно имеет ряд полезных свойств, подтвержденных исследованиями, но употреблять его нужно с осторожностью, а иногда и после консультации со специалистом.

Полезные свойства

Имбирь — мощный антиоксидант, он помогает защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами (это молекулы, которые атакуют обычные клетки, пытаясь окислить их). Затронутая клетка сама становится свободным радикалом, распространяя окислительную реакцию на прилегающие клетки. Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, связывают свободные радикалы и мешают их распространению. Это помогает защитить организм от развития целого ряда болезней, включая артрит и некоторые виды рака.

Имбирь снижает риск инсульта, а также полезен для людей с диабетом. Он помогает снизить уровень холестерина, что может защитить от сердечных заболеваний.

istockphoto.com

Кроме того, имбирь полезен для мозга — он улучшает память и концентрацию, а также помогает в профилактике болезни Альцгеймера.

Этот корнеплод обладает противорвотным эффектом, что делает его полезным для лечения укачивания, утренней тошноты. Также употребление имбиря уменьшает менструальные боли.

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Побочные эффекты и противопоказания

Наиболее распространенным побочным эффектом имбиря является желудочно-кишечный дискомфорт, включая изжогу, тошноту, рвоту и диарею.

Людям с камнями в желчном пузыре имбирь не рекомендуется: он может увеличить риск воспаления желчного пузыря и спровоцировать блокировку желчных протоков камнями.

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Имбирь не рекомендуется беременным или кормящим женщинам. Он также может мешать усвоению некоторых лекарств, в том числе препаратов для разжижения крови, от диабета и используемых для лечения высокого кровяного давления. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Польза и вред
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