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Питание и еда

26 февраля, 21:00

5 продуктов, которые могут вызвать рак

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Фото istockphoto.com
Врач рассказал, стоит ли полностью исключать их из рациона.

Было проведено множество исследований, изучающих влияние различных продуктов на риски развития рака. Но ни одно не может на 100% сказать, что определенная категория пищевых продуктов вызывает или останавливает развитие онкологии.

Существуют некоторые статистические данные, согласно которым можно выделить группу продуктов, потенциально опасную для здоровья.

Картофель фри. 7 групп продуктов, которые содержат скрытый сахар

Обработанное мясо

Например, исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что обработанное мясо (такое как бекон и хот-доги) увеличивает риск развития колоректального рака.

Сахар

Исследование, опубликованное в 2019 году Американским онкологическим обществом, показало, что потребление сахара в больших количествах связано с высоким риском определенных видов рака. В том числе рака молочной железы, колоректального рака и др.

Сахар. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

А чрезмерное потребление сахара и простых углеводов приводит к инсулинорезистентности, как следствие — к ожирению.

Известно, что раковая клетка потребляет в 3-5 раз больше глюкозы, чем нормальная. Поэтому сахар стоит полностью исключить.

Рафинированное подсолнечное масло

Если злоупотреблять рафинированным подсолнечным маслом, увеличивается риск развития некоторых видов рака: рака яичников, молочной железы, колоректального и рака желудка.

Алкоголь

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать определенные виды онкологических заболеваний: рак пищевода, толстой кишки, печени, молочной, поджелудочной и предстательной желез.

Виски. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Составляющие молочных продуктов

Еще одна группа продуктов, которая увеличивает вероятность развития онкологии, — молочные. Об этом свидетельствует ряд исследований, в том числе Европейское проспективное исследование рака и питания (EPIC).

Дело в том, что определенные компоненты молочных продуктов, такие как гормоны и биоактивные пептиды, могут быть связаны с повышенным риском развития рака.

Осмотр пациента. Как обнаружить онкологию в самом начале? Советы хирурга

В целом онкология еще не изучена до конца. Онкологические процессы, которые запущены в организме, во многом непонятны ученым. Факторы риска не являются как таковыми причинами. То есть они могут спровоцировать или ускорить развитие заболевания, но не обязательно вызывают его.

Развитие онкологии индивидуально в каждом отдельном случае и может быть спровоцировано не только продуктами питания и образом жизни. Однако точно стоит избегать простых углеводов и трансжиров. Сегодня это действительно проблема: потребление этих категорий продуктов повышается, а ведь именно их связывают с развитием многих заболеваний, в том числе сахарного диабета и метаболического синдрома.

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