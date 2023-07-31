Льняное масло: польза и вред для организма
Лен — одна из самых древних культивируемых культур. Волокна растения использовали для производства тканей, из зерен мололи муку и давили целебное масло. Сейчас льняное масло считается настоящим суперфудом и встречается во многих рецептах правильного питания. Вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой разбираемся, как получить максимум пользы из продукта и как его правильно выбирать.
Виды льняного масла
В зависимости от технологии обработки семян выделяют несколько видов продукта:
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Нерафинированное. Самый полезный и вкусный вариант, в процессе производства не применяются химические вещества.
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Рафинированное. От примесей очищается не только механическим, но и химическим путем. Обладает более светлым цветом и почти лишается запаха.
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Гидратированное. Обрабатывается водой, благодаря чему не образуется осадок, а запах сохраняется.
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Отбеленное дезодорированное. Помимо рафинирования, отбеливается и очищается от нежелательных запахов.
Как делают льняное масло
Масло производят методами горячего прессования и холодного отжима. Второй способ — предпочтительнее, и именно на него стоит ориентироваться при выборе продукта, поскольку семена не подвергаются нагреву и сохраняют все полезные качества. Существует и метод экстрагирования, при котором используются растворители и дистилляторы, но говорить о пользе в таком случае уже не приходится.
Калорийность и БЖУ льняного масла
На 100 г продукта:
Калорийность — 884 ккал (42,08% от дневной нормы).
БЖУ:
Жиры — 100 г (143% от дневной нормы).
Польза льняного масла
Источник омега-3-6-9
Половина чайной ложки масла закрывает суточную норму омега-3 для взрослого человека. Это выход для тех, кто не употребляет рыбу из-за вегетарианства или аллергии.
Витамины и минералы
Здесь содержатся витамины групп А и В, фолиевая кислота, железо, цинк и фосфор.
Льняное масло — выраженный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Омега-3 — «хорошие жиры» — помогают снизить холестерин, укрепляют сосуды, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют работу печени, заживляют слизистые желудка и кишечника. Также регулярное употребление льняного масла избавляет от токсинов, замедляет старение организма в целом.
Польза льняного масла для мужчин
Помогает в профилактике мужского бесплодия, импотенции и воспаления простаты.
Льняное масло полезно и для мужчин: предотвращает заболевания предстательной железы и усиливает половую функцию.
Польза льняного масла для женщин
Продукт полезен для женщин благодаря содержанию растительных эстрогеноподобных гормонов. Масло также помогает защититься от онкологических процессов во время менопаузы.
Масло льна хорошо влияет на женский гормональный фон. Оно обладает противовоспалительным эффектом и препятствует развитию «женских» заболеваний.
Польза льняного масла для детей
Масло полезно не только для взрослых, но и для детей. Важный момент: не рекомендуется включать его в рацион совсем маленьким детям возрастом до 6 месяцев.
Для организма ребенка важно достаточное употребление жиров омега-3, они регулируют обмен веществ, дают энергию, улучшают когнитивные способности.
Польза нерафинированного льняного масла
Нерафинированное масло очищается от примесей без использования химических веществ, методами отстаивания и фильтрации. Обладает рядом преимуществ: при таком способе очистки сохраняются все полезные вещества, истинный насыщенный вкус и естественный цвет.
Польза льняного масла в капсулах
Масло в виде капсул — вариант для тех, кто хочет получить все полезные свойства продукта, но его вкус не нравится. Также такая форма приема позволяет точно рассчитать дозировку и не переборщить с суточной нормой калорий.
Льняное масло имеет свойство быстро окисляться при взаимодействии с воздухом и светом. Поэтому масло в желатиновых капсулах считается самым полезным и безопасным вариантом, так как оно не соприкасается с окружающей средой. Важно держать капсулы в темном месте и не превышать рекомендованную на упаковке температуру хранения.
Вред льняного масла
Как и любой продукт, масло при всей его пользе не следует употреблять бездумно и в больших количествах. В идеале — предварительно проконсультироваться с врачом насчет противопоказаний. Основные препятствия в приеме льняного масла — болезни ЖКТ, особенно в острой фазе.
Льняное масло не следует принимать в случае таких диагностированных заболеваний, как панкреатит, холецистит, язва желудка и 12-перстной кишки, другие заболевания кишечника, гормональные нарушения.
Вред организму льняное масло может принести, если оно испортилось и горчит. Масло ни в коем случае нельзя нагревать — жирные кислоты окисляются и образуют свободные радикалы, а также выделяют ядовитые вещества, такие как аммиак и синильная кислота.
Льняное масло в косметологии
Продукт широко используется в приготовлении масок для лица и волос. Для безопасного использования необходимо сделать предварительную пробу на аллергические реакции: нанесите небольшое количество масла на предплечье на 15 минут. Если не появилось покраснения или зуда, смело добавляйте ингредиент в состав маски.
Маска для лица
Возьмите по чайной ложке льняного масла, меда и лимонного сока. Перемешайте до однородности и нанесите тонким слоем на предварительно очищенную кожу. Спустя 20 минут снимите смесь с помощью ватных дисков, смоченных тоником, остатки смойте кипяченой водой. Маска обладает омолаживающим, очищающим и легким отбеливающим эффектами.
Питательная маска для волос
На две столовые ложки базового льняного масла добавить 3-4 капли эфирного масла чайного дерева. Состав слегка нагреть на водяной бане, распределить по прикорневой зоне и длине волос, сделать легкий массаж. Утеплить голову шапочкой для душа и полотенцем, оставить на час. После — помыть голову.
Рецепты с льняным маслом
Добавление льняного масла в привычные блюда не сильно сказывается на вкусе, но незаметно насыщает их омегой-3 и делает чуточку полезнее.
Соус дзадзики
Ингредиенты:
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греческий йогурт — 190 г;
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огурец — 100 г;
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льняное масло — 3 ст.л.;
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свежая зелень — 30 г;
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чеснок — пара зубчиков;
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соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Огурец нарезать мелкими кубиками или натереть на терке, отжав выделившуюся жидкость. Чеснок пропустить через пресс, зелень — измельчить. Добавить йогурт, масло и специи, перемешать — соус готов. Подается к мясным блюдам и овощам, может выступать в качестве закуски.
Смузи с льняным маслом
Ингредиенты:
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яблоко — 1 шт.;
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морковь — 2 шт.;
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льняное масло — 1 ч.л.;
-
свежий тертый имбирь — 1 ч.л.;
-
корица и куркума — по небольшой щепотке;
-
апельсиновый сок — полстакана;
-
вода — четверть стакана.
Способ приготовления:
Морковь и яблоки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Сложить все ингредиенты в блендер и тщательно взбить до однородности. Получившийся напиток употреблять сразу после приготовления.
Как выбрать льняное масло
Лучше не экономить на упаковке и проходить мимо масла, разлитого в пластиковые бутылки. Второй момент — выбирать емкость из темного стекла, в идеале — с дополнительной картонной коробкой для защиты от попадания света. Внимательно читайте состав: некоторые производители разбавляют продукт более дешевыми маслами, например, рапсовым или кукурузным. Цвет качественного масла должен быть коричнево-золотистым, на дне бутылки допускается осадок.
Получить максимум пользы можно из натурального нерафинированного масла из семян льна, сыродавленного или произведенного методом холодного отжима. Покупайте льняное масло в стеклянной темной таре небольшого размера — срок хранения в правильных условиях (!) после вскрытия не превышает один месяц (в идеале две недели).
Как хранить льняное масло
Льняное масло — самое полезное среди всех пищевых растительных масел. Однако из-за присутствия в нем линолевой кислоты оно очень быстро окисляется и становится опасным для здоровья. Поэтому очень важно хранить льняное масло в закрытой стеклянной темной бутылке в холодильнике.
Открывайте бутылку на недолгое время, после использования плотно закрывайте крышку и сразу убирайте обратно в холод. Заправляйте им блюда прямо перед употреблением. Если масло стало горчить, то его использовать в пищу уже нельзя.
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