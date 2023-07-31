Льняное масло: польза и вред для организма

Лен — одна из самых древних культивируемых культур. Волокна растения использовали для производства тканей, из зерен мололи муку и давили целебное масло. Сейчас льняное масло считается настоящим суперфудом и встречается во многих рецептах правильного питания. Вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой разбираемся, как получить максимум пользы из продукта и как его правильно выбирать.

Виды льняного масла

В зависимости от технологии обработки семян выделяют несколько видов продукта:

Нерафинированное. Самый полезный и вкусный вариант, в процессе производства не применяются химические вещества.

Рафинированное. От примесей очищается не только механическим, но и химическим путем. Обладает более светлым цветом и почти лишается запаха.

Гидратированное. Обрабатывается водой, благодаря чему не образуется осадок, а запах сохраняется.

Отбеленное дезодорированное. Помимо рафинирования, отбеливается и очищается от нежелательных запахов.

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Как делают льняное масло

Масло производят методами горячего прессования и холодного отжима. Второй способ — предпочтительнее, и именно на него стоит ориентироваться при выборе продукта, поскольку семена не подвергаются нагреву и сохраняют все полезные качества. Существует и метод экстрагирования, при котором используются растворители и дистилляторы, но говорить о пользе в таком случае уже не приходится.

Калорийность и БЖУ льняного масла

На 100 г продукта:

Калорийность — 884 ккал (42,08% от дневной нормы).

БЖУ:

Жиры — 100 г (143% от дневной нормы).

Польза льняного масла

Источник омега-3-6-9

Половина чайной ложки масла закрывает суточную норму омега-3 для взрослого человека. Это выход для тех, кто не употребляет рыбу из-за вегетарианства или аллергии.

Фото Istockphoto/ed chechine

Витамины и минералы

Здесь содержатся витамины групп А и В, фолиевая кислота, железо, цинк и фосфор.

Польза льняного масла для мужчин

Помогает в профилактике мужского бесплодия, импотенции и воспаления простаты.

Польза льняного масла для женщин

Продукт полезен для женщин благодаря содержанию растительных эстрогеноподобных гормонов. Масло также помогает защититься от онкологических процессов во время менопаузы.

Фото Istockphoto/panco971

Польза льняного масла для детей

Масло полезно не только для взрослых, но и для детей. Важный момент: не рекомендуется включать его в рацион совсем маленьким детям возрастом до 6 месяцев.

Польза нерафинированного льняного масла

Нерафинированное масло очищается от примесей без использования химических веществ, методами отстаивания и фильтрации. Обладает рядом преимуществ: при таком способе очистки сохраняются все полезные вещества, истинный насыщенный вкус и естественный цвет.

Польза льняного масла в капсулах

Масло в виде капсул — вариант для тех, кто хочет получить все полезные свойства продукта, но его вкус не нравится. Также такая форма приема позволяет точно рассчитать дозировку и не переборщить с суточной нормой калорий.

Вред льняного масла

Как и любой продукт, масло при всей его пользе не следует употреблять бездумно и в больших количествах. В идеале — предварительно проконсультироваться с врачом насчет противопоказаний. Основные препятствия в приеме льняного масла — болезни ЖКТ, особенно в острой фазе.

Вред организму льняное масло может принести, если оно испортилось и горчит. Масло ни в коем случае нельзя нагревать — жирные кислоты окисляются и образуют свободные радикалы, а также выделяют ядовитые вещества, такие как аммиак и синильная кислота.

Фото Istockphoto/LaylaBird

Льняное масло в косметологии

Продукт широко используется в приготовлении масок для лица и волос. Для безопасного использования необходимо сделать предварительную пробу на аллергические реакции: нанесите небольшое количество масла на предплечье на 15 минут. Если не появилось покраснения или зуда, смело добавляйте ингредиент в состав маски.

Маска для лица

Возьмите по чайной ложке льняного масла, меда и лимонного сока. Перемешайте до однородности и нанесите тонким слоем на предварительно очищенную кожу. Спустя 20 минут снимите смесь с помощью ватных дисков, смоченных тоником, остатки смойте кипяченой водой. Маска обладает омолаживающим, очищающим и легким отбеливающим эффектами.

Питательная маска для волос

На две столовые ложки базового льняного масла добавить 3-4 капли эфирного масла чайного дерева. Состав слегка нагреть на водяной бане, распределить по прикорневой зоне и длине волос, сделать легкий массаж. Утеплить голову шапочкой для душа и полотенцем, оставить на час. После — помыть голову.

Рецепты с льняным маслом

Добавление льняного масла в привычные блюда не сильно сказывается на вкусе, но незаметно насыщает их омегой-3 и делает чуточку полезнее.

Соус дзадзики

Ингредиенты:

греческий йогурт — 190 г;

огурец — 100 г;

льняное масло — 3 ст.л.;

свежая зелень — 30 г;

чеснок — пара зубчиков;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Фото Istockphoto/OlgaLepeshkina

Способ приготовления:

Огурец нарезать мелкими кубиками или натереть на терке, отжав выделившуюся жидкость. Чеснок пропустить через пресс, зелень — измельчить. Добавить йогурт, масло и специи, перемешать — соус готов. Подается к мясным блюдам и овощам, может выступать в качестве закуски.

Смузи с льняным маслом

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

льняное масло — 1 ч.л.;

свежий тертый имбирь — 1 ч.л.;

корица и куркума — по небольшой щепотке;

апельсиновый сок — полстакана;

вода — четверть стакана.

Фото Istockphoto/wmaster890

Способ приготовления:

Морковь и яблоки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Сложить все ингредиенты в блендер и тщательно взбить до однородности. Получившийся напиток употреблять сразу после приготовления.

Как выбрать льняное масло

Лучше не экономить на упаковке и проходить мимо масла, разлитого в пластиковые бутылки. Второй момент — выбирать емкость из темного стекла, в идеале — с дополнительной картонной коробкой для защиты от попадания света. Внимательно читайте состав: некоторые производители разбавляют продукт более дешевыми маслами, например, рапсовым или кукурузным. Цвет качественного масла должен быть коричнево-золотистым, на дне бутылки допускается осадок.

Как хранить льняное масло

Льняное масло — самое полезное среди всех пищевых растительных масел. Однако из-за присутствия в нем линолевой кислоты оно очень быстро окисляется и становится опасным для здоровья. Поэтому очень важно хранить льняное масло в закрытой стеклянной темной бутылке в холодильнике.

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