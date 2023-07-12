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Сегодня, 20:00

Компот: польза и вред для организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Кувшин с вкусным вишневым компотом на столе
Фото Freepik/8photo

Сезон ягод и фруктов длится, к сожалению, не так долго, как хотелось бы. Но сохранить их пользу, вкус и аромат можно, например, с помощью компотов.

Более подробно об этом рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по питанию Ольга Деккер.

Калорийность и БЖУ компота

В зависимости от фруктов и ягод, входящих в состав компота, их количества, добавления сахара и прочих ингредиентов, будет варьироваться калорийность и содержание нутриентов: белка, углеводов и жиров, а также микронутриентов, то есть витаминов, минералов, аминокислот и так далее.

Обычно компоты имеют низкую калорийность и содержат мало белков и жиров. На 100 мл компота может приходиться примерно:

  • 40-60 ккал;

  • 0,1-0,5 г белка;

  • 0-0,2 г жиров;

  • 10-15 г углеводов.

Количество калорий, белка, жиров и углеводов может незначительно меняться, в зависимости от конкретного рецепта и количества сахара, которое добавляется при приготовлении компота.

Если вы хотите узнать точные значения КБЖУ для определенного рецепта, используйте специальные приложения или онлайн-калькуляторы для подсчета пищевой ценности.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Виды компота

К компотам относятся напитки, приготовленные путем кипячения фруктов, ягод или сухофруктов в воде с добавлением сахара. К наиболее популярным видам компота можно отнести:

  • яблочный;

  • вишневый;

  • клубничный;

  • компот из сухофруктов и другие.

Яблочный компот

В яблочном компоте используют как свежие, так и сушеные яблоки, нарезанные ломтиками. В процессе приготовления они становятся мягкими. В яблочный компот можно добавить немного корицы или других пряностей для аромата.

Компот из яблок в кувшине на деревянном столе.
Фото Freepik

Вишневый компот

Вишневый компот готовят обычно из свежих или замороженных вишен. Для освежающей кислинки при желании можно добавить в него немного лимонного сока.

Клубничный компот

Из свежей и замороженной клубники получается компот с ярким насыщенным вкусом и ароматом. Чтобы их усилить, можно добавить немного мяты или лимонной цедры.

Компот из сухофруктов

Для такого компота подойдут различные сухофрукты. К примеру, чернослив, изюм, абрикосы и яблоки.

Компоты могут быть приготовлены из различных фруктов, ягод и сухофруктов в зависимости от предпочтений и сезона. Их можно пить как горячими, так и охлажденными.

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Польза компота

Компоты при умеренном потреблении и правильном приготовлении можно отнести к полезным напиткам. Особенно это касается напитков, приготовленных из свежих фруктов и ягод. Среди полезных свойств:

  • поддерржание водного баланса организма;

  • обилие питальных веществ;

  • наличие пищевых волокон.

Поддержание водного баланса

Компоты содержат воду, которая помогает поддерживать уровень жидкости в организме, предотвращая обезвоживание. Особенно они хороши для тех, кого в жару сложно заставить пить воду, например, для детей. Но злоупотреблять ими тоже не стоит.

Компот из малины
Фото Freepik

Обилие питательных веществ

В зависимости от фруктов и ягод, которые кладут в компот, они могут содержать различные витамины, минералы, антиоксиданты и другие питательные вещества.

  • Облепиха и вишня богаты рибофлавином, улучшающим работу нервной системы.

  • Айва — танинами и пектинами, обладающими противовоспалительным действием.

  • Смородина, клубника, персики и сливы — витамином С.

Различные микронутриенты, содержащиеся в годах и фруктах, а соответственно и в компотах, обладают антиоксидантным эффектом, укрепляют иммунитет. Некоторые из них имеют слабительное действие, как например, абрикос и слива, другие действуют как жаропонимающее, например, малина.

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Пищевые волокна

Некоторые фрукты и ягоды, используемые для приготовления компота, содержат клетчатку, то есть пищевые волокна. Это помогает нормализовать и улучшить пищеварение.

Вред компота

Перед употреблением компота, нужно учесть некоторые потенциально негативные свойства этого напитка. К ним относятся:

  • содержание сахара;

  • потеря части питательных веществ (по сравнению со свежими фруктами и ягодами);

  • потеря пищевых волокон.

Содержание сахара

В большинстве случаев при приготовлении компотов добавляется сахар или другие сладкие ингредиенты. Это делает их калорийными. Содержание сахара в компотах может быть нежелательно для людей с диабетом или проблемами с контролем веса.

Компот из смородины
Фото Freepik/KamranAydinov

Потеря части питательных веществ

В процессе приготовления компота из-за высоких температур теряются некоторые питательные вещества. Особенно это касается витамина C.

Потеря пищевых волокон

В некоторых случаях при приготовлении компота часть важных пищевых волокон может быть потеряна. Это происходит из-за размягчения фруктов и ягод в процессе кипячения.

В целом, компоты могут быть вкусными, освежающими и полезными напитками при условии, что их употребляют умеренно.

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Вкусные рецепты компота

Рецептов компота множество. Основу его всегда составляют вода и сахар, которые в ходе варки превращаются в сироп. Далее на свой вкус добавляются фрукты, ягоды или сухофрукты.

Вишневый компот

Этот компот обладает насыщенным цветом, ароматом и глубоким вкусом с характерной сладостью и кислинкой.

Ингредиенты:

  • свежая или замороженная вишня с косточками или без — 1 кг;

  • сахар — 200 г;

  • вода — 2 л.

Кувшин с вишневым компотом
Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Приготовление:

  1. Вишню перебрать, убрать веточки и листочки. Затем промыть, откинуть на дуршлаг и дождаться, когда полностью стечет вода.

  2. В эмалированную кастрюлю (не в коем случае не алюминиевую!) налить очищенную воду, добавить сахар, поставить на огонь и довести, помешивая, до кипения.

  3. В кипящий сироп нужно опустить вишню. Когда он снова закипит, уменьшить огонь и варить еще примерно 5-7 минут, периодически помешивая ложкой и снимая пену.

  4. Выключить огонь и оставить компот настояться под крышкой.

Компот из вишни можно хранить в холодильнике в герметичной бутылке или банке с плотной крышкой.

Смородиновый компот

Черная и красная смородина также отлично подойдут для освежающего витаминного компота.

Ингредиенты:

  • смородина — 250 г;

  • сахар — 40-50 г;

  • вода — 250-300 мл.

Компот из смородины в стаканах на столе.
Фото istockphoto.com/Elena Rui

Приготовление:

  1. Спелую смородину перебрать и промыть, убрать листочки и переспелые или подгнившие ягоды.

  2. В эмалированную кастрюлю налить очищенную воду, добавить сахар, поставить на огонь и довести, помешивая, до кипения.

  3. В кипящий сироп нужно опустить вишню. Когда он снова закипит, уменьшить огонь и варить еще примерно пять минут, периодически помешивая ложкой и снимая пену.

  4. Выключить огонь и оставить компот настояться под крышкой.

Яблочный компот

Компот из яблок любят многие. Готовить его довольно просто. Подойдут как спелые яблоки, так и сушеные.

Ингредиенты:

  • яблоки — 1 кг;

  • вода — 3 л;

  • сахар — 400 г.

Девушка варит яблочный компот и наливает в стакан
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Приготовление:

  1. Яблоки вымыть, удалить из них сердцевину и нарезать дольками.

  2. В эмалированную кастрюлю налить очищенную воду, добавить сахар, поставить на огонь и довести, помешивая, до кипения.

  3. В кипящий сироп нужно опустить вишню. Когда он снова закипит, уменьшить огонь и варить еще примерно 7-10 минут, периодически помешивая ложкой и снимая пену.

  4. Выключить огонь и оставить компот настояться под крышкой.

Как выбрать компот в магазине

Домашний компот — самый лучший. Потому что ингредиенты, способ приготовления и количество сахара определяете вы сами. Компот промышленного производства может содержать много сахара и мало питательных веществ, а также вредные добавки, например, красители или ароматизаторы.

При выборе компота всегда обращайте внимание на:

  • состав;

  • срок годности;

  • производителя;

  • качество фруктов.

Состав

Ознакомьтесь с составом компота на этикетке. Избегайте напитков, которые содержат большое количество добавленного сахара, ароматизаторы, консерванты и тем более красители. Отдавайте предпочтение компотам из свежих фруктов, сухофруктов и ягод.

Две банки компота на прилавке в магазине
Фото Freepik/freepic.diller

Качество фруктов

Если компот приготовлен из конкретного вида фруктов или ягод, обратите внимание на их качество. Выбирайте компоты, где фрукты выглядят свежими и зрелыми.

Производитель

Отдавайте предпочтение компотам от надежных производителей, имеющих хорошую репутацию.

Срок годности

Проверьте срок годности компота. Выбирайте продукты с достаточно продолжительным сроком годности, чтобы быть уверенными в их свежести и безопасности для употребления.

Как правильно хранить фрукты. Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть

Как правильно хранить компот

Хранить компот следует в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Обычно компоты прекрасно хранятся и при комнатной температуре.

Вкусный домашний компот в банке
Фото istockphoto.com/Angelika Mostova

После открытия упаковки напиток рекомендуется хранить в холодильнике, чтобы предотвратить его порчу. В таком случае, следуйте указаниям на упаковке относительно срока годности после вскрытия. Если компот приготовлен самостоятельно, убедитесь, что банки, в которых он хранится, абсолютно чисты и герметично закрыты. Перед употреблением проверьте состояние компота. Если его цвет, запах или текстура изменились, лучше отказаться от его употребления.

Соблюдение этих правил поможет сохранить свежесть и качество компота длительное время.

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