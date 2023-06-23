Как безопасно похудеть подростку? Рассказывает диетолог

В подростковом возрасте организм активно меняется. Ему необходимо много движения, качественное питание и отдых. Но иногда в юном организме происходит сбой — подросток начинает набирать вес. Это провоцирует массу комплексов и проблем со здоровьем. Усугубить ситуацию могут жесткие диеты и изнуряющие тренировки.

Как безопасно избавиться от лишних килограммов в подростковом возрасте, рассказал диетолог-консультант, специалист по здоровому питанию Алексей Кабанов.

Показатели лишнего веса у подростков

Согласно ВОЗ, избыточный вес у подростка можно определить по соотношению индекса массы тела (ИМТ) и возраста. Если значение больше на один пункт, то есть лишние килограммы, если на два — это ожирение.

Как отмечает ВОЗ, с 1975 по 2016 год число людей с ожирением в мире выросло больше чем в три раза. При этом уже в 2016 году 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имели избыточный вес или ожирение.

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По словам Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей, только за последние 20 лет число подростков с избыточным весом утроилось. Значительно эти показатели выросли за период пандемии и локдауна.

Опасность лишнего веса в подростковом возрасте

Помимо физического и психологического дискомфорта, подросток вместе с лишними килограммами получает проблемы со здоровьем. Дети, вес которых выше нормы, имеют повышенный риск развития:

диабета второго типа, метаболического синдрома;

гипертонии и, как следствие, ранних инсультов и инфарктов, ишемической болезни сердца;

жирового гепатоза (стеатоза) и цирроза печени;

хронического холецистита (воспаления желчного пузыря), панкреатита (воспаления поджелудочной железы);

нарушений костно-суставной системы, включая деформацию скелета и вальгусную деформацию коленей (ноги образуют букву «Х»), боли в суставах, разрушение суставных хрящей и плоскостопие.

Все эти заболевания характерны для пожилых людей, но ожирение приводит к сбоям всех систем юного организма. Кроме того, подростки с избыточным весом страдают от расстройств сна.

Лишние килограммы отнимают не только здоровье, они могут:

сделать подростка изгоем среди сверстников;

мешать его реализации;

погружать в депрессию;

приводить к расстройствам пищевого поведения (булимии, анорексии);

приводить к появлению вредных привычек, усугубляющих положение (курение, алкоголь, наркотические вещества).

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Причины лишнего веса у подростков

Мода на фастфуд, сладкую газировку, переизбыток животной пищи и переработанной мясной продукции оказалась коварной. Главное, что объединяет такую еду, — высокая калорийность. Питательная ценность меню из этих продуктов намного выше суточной потребности в энергии. Простым языком: дети едят больше калорий, чем организм может потратить, поэтому излишки «запасаются».

Правила здорового похудения для подростков

Идеальный вариант — сформировать правильные пищевые привычки ребенка с раннего детства. Именно тогда закладываются, в том числе и психологические, основы правильного питания. Ведь ребенок повторяет образ жизни, заложенный в семье.

С чего можно начать пищевое воспитание?

Отказ от фастфуда

Первое, что следует сделать, — полностью отказаться от фастфуда. Эта пища бедна по составу и приносит мало пользы.

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Больше ягод, фруктов, овощей

Желательно, чтобы эти продукты дополняли каждый основной прием пищи. Они также могут выступать в качестве перекуса (вместо того же фастфуда).

Отказ от сладких напитков

Следующее, что нужно исключить, — сладкие напитки. Это могут быть любые газировки и соки. В них содержится огромное количество сахара, консервантов и красителей. Лучше учиться вместе с ребенком пить чистую воду и поддерживать питьевой баланс в течение дня. Это ускорит процесс похудения.

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Привычка есть осознанно

Еда должна быть отдельным ритуалом на кухне за столом, а не у телевизора, за видеоигрой, уроками или уткнувшись в гаджет. Иначе может сформироваться психологическая зависимость от пищи.

Питание по расписанию

Приемы пищи должны быть максимально регламентированы по времени и объему порций. Начните готовить по расписанию. Планируйте рацион вместе с подростком, пусть это станет вашим совместным ритуалом.

Для дисциплины можно прикрепить меню на неделю к дверце холодильника. А еще покажите ребенку, что правильный выбор нужно делать не только на кухне, но и в магазине. Ходите вместе за покупками и учитесь находить правильные продукты на прилавках

Как только питание будет налажено, лишние килограммы уйдут безвозвратно, а здоровье улучшится. Помните, что помимо правильного питания подростку нужна ежедневная физическая активность.

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