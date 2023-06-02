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Сегодня, 15:20

Диетолог рассказала, что будет, если быстро похудеть

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Очень маленькая чашка с салатом.
Фото Freepik/freepik

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», что будет, если быстро похудеть. «Быстрое похудение может иметь негативные последствия для организма. Это и потеря мышечной массы вместе с жиром или вместо него, и последующее ухудшение метаболизма и его способности сжигать калории, обезвоживание и многие другие неприятные результаты, в перспективе включая остеопороз», — предупредила Ольга Деккер.

Диетолог отметила, что слишком строгая и ограниченная диета может привести к дефициту важных питательных веществ, включая витамины, минералы и электролиты, такие как кальций, железо и калий. А это, в свою очередь, приведет к ухудшению здоровья — вызовет усталость, слабость, головокружение, нарушения менструального цикла у женщин и снижение иммунитета.

Кроме того диеты, нацеленные на быстрый результат, способствуют развитию пищевых расстройств таких, как анорексия или булимия. «Сколько килограммов можно сбросить без вреда для здоровья, зависит от многих факторов, включая начальный вес, общее состояние организма и индивидуальные особенности. В целом рекомендуется стремиться к постепенной и устойчивой потере веса, не превышающей 0,5-1 кг в неделю», — резюмировала Ольга Деккер.

Ранее мы рассказывали, о самом бесполезном методе похудения, от которого лучше отказаться.

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Диеты
Польза и вред
Что будет, если...
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