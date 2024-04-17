Что такое фриганство и почему оно опасно для жизни: рассказывает нутрициолог
Каждый год во всем мире на помойки отправляется около 1,3 млрд тонн продуктов питания. Получается, ежедневно на свалки попадает порядка 3,5 млн тонн пищи. Именно с этой проблемой призывает бороться фриганство.
Вместе с врачом, нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, что такое фриганство и почему оно опасно для жизни.
Что такое фриганство
Фриганство, или фриганизм (от англ. free — «бесплатный, свободный» и veganism — «веганство») — идеология, предполагающая отказ от потребления ресурсов и «спасение» ненужных товаров, включая продукты питания. Ее приверженцы называют себя фриганами. Они отказываются от покупки техники, одежды и еды. А все необходимое для жизни они находят на свалках, задворках магазинов и в мусорных контейнерах.
Фриганство наиболее популярно в Швеции, США, Бразилии, Южной Корее, Великобритании и Эстонии. В России эта идеология не получила широкого распространения, но ее приверженцы есть и здесь.
История появления
Фриганство зародилось в 1960-х годах в США. В те годы активисты раздавали всем желающим еду и выступали под лозунгом Food not bombs («Еда вместо бомб»). Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам голода.
Сам термин «фриган» появился в Штатах в 1990-е годы. Его придумал Уоррен Окс, ударник группы Against Me!, написавший манифест фриганов — памфлет «Почему фриган?».
Основные принципы
Каких принципов придерживаются фриганы:
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Противостояние потребительскому обществу. Фриганы не соглашаются с современными моделями жизни. По их мнению, они приводят к бездумной трате ресурсов, загрязнению окружающей среды и социальному неравенству.
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Снижение отходов. Основная цель фриганизма — минимизировать количество пищевых отходов. Чаще всего фриганы извлекают еду из контейнеров у магазинов и ресторанов, едят ее или отдают кому-то другому.
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Перераспределение. Фриганы стараются найти вещам из помойки новое применение, активно обмениваются ими.
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Бесплатная экономика. Фриганы обмениваются продуктами и вещами бесплатно.
Кодекс чести фригана
Со временем у приверженцев фриганства сформировались негласные правила поведения, которые прозвали кодексом чести фригана.
Он позволяет им добывать еду безопасно и без вреда для окружающих. Вот основные тезисы:
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не брать больше, чем сможешь съесть или раздать;
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делиться излишками с нуждающимися, быть щедрым;
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не заходить на частные и закрытые территории;
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находить еду только у магазинов, на рынках и у многоквартирных домов;
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не засорять территорию у мусорных баков;
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не забирать документы и другие бумаги с записями;
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не вмешиваться в личную жизнь других людей на основе находок в мусорке.
Чем опасно фриганство
Просроченные продукты нужно выбрасывать, а не пытаться переработать. Их употребление в пищу может привести к отравлению или более тяжелым последствиям.
По словам врача, нутрициолога Екатерины Стасюк, любые продукты, которые оказались в мусорке, просто непригодны в пищу.
И дело здесь не только в сроках годности и условиях хранения, а также в местонахождении еды. Мусорка — это антисанитарное место, где полно различных инфекций и патогенных бактерий.
Как бы долго термически не обрабатывались продукты из мусорки, нет гарантии, что это не приведет к негативным последствиям: диарее, вздутию живота, рвоте, повышению температуры.
Кроме того, на выброшенных вещах, которые полежали в мусорке, могут сохраниться следы экскрементов грызунов. Все это при попадании в организм человека легко провоцирует инфекции, которые приводят к интоксикации и обезвоживанию. Это уже критично для жизни.
Еда не должна быть загрязнена опасными бактериями, паразитами, вирусами, токсинами и химическими веществами. Увы, фриганство безопасность продуктов и вещей не гарантирует.