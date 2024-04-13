5 рецептов вкусных постных салатов: советы шеф-повара

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Во время поста важно питаться разнообразно, чтобы не лишать организм нужных питательных веществ. Хорошим подспорьем в этом вопросе станут салаты. Это блюдо может быть как легким, так и очень сытным: все зависит от того, какие ингредиенты положить. Кирилл Горбачев, бренд-шеф франшизы семейных ресторанов, поделился пятью рецептами постных салатов.

Зеленый салат с авокадо и шпинатом

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

небольшой кабачок — 1 шт.;

шпинат — 1 пучок;

базилик — 1 пучок;

жареные фисташки — по вкусу;

оливковое масло — 2 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления:

Помыть овощи, очистить авокадо и кабачок, из авокадо удалить косточку. Мякоть авокадо, огурец и сырой кабачок нарезать, сложить в салатник. Шпинат и базилик произвольно нарезать или порвать руками, добавить к овощам. В отдельной емкости приготовить заправку: смешать до однородной консистенции жидкий мед, горчицу и масло, добавить соль и перец по вкусу. Заправить салат, сверху посыпать жареными фисташками. При желании можно украсить ростками маша.

Винегрет

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

замороженный зеленый горошек — 300 г;

морковь — 1 шт.;

квашеная капуста — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

огурец соленый — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/5second

Способ приготовления:

Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности, остудить и очистить. Замороженный зеленый горошек опустить на пару минут в кипящую воду, затем сразу переложить в ледяную. Свеклу, картофель, морковь, соленый и свежий огурец нарезать кубиками среднего размера. Добавить квашеную капусту и горошек. Перемешать все овощи, посолить и поперчить. Смешать оливковое масло с уксусом и заправить винегрет.

Салат из запеченных овощей по-итальянски

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

красный или желтый болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

шпинат — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

темный бальзамический крем — по вкусу;

семена тыквы — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/EPKIN

Способ приготовления:

Кабачок, баклажан, помидоры и перец помыть, крупно порезать. Кожицу с кабачка и баклажана счищать не нужно. Выложить нарезанные овощи на противень, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать при температуре 190 градусов на режиме конвекции 20-25 минут (до готовности). Запеченные овощи очистить от кожуры, нарезать. Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками. Смешать зелень и овощи, посолить и поперчить по вкусу. При подаче полить темным бальзамическим кремом и посыпать семенами тыквы.

Салат с киноа и авокадо

Ингредиенты:

киноа (можно заменить булгуром) — 100 г;

помидоры черри — 7-8 шт.;

огурец — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

шпинат — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

семена тыквы — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/Edalin

Способ приготовления:

Киноа отварить по инструкции, указанной на упаковке. Помыть овощи, авокадо очистить и удалить косточку. Черри разрезать на половинки, огурец и мякоть авокадо нарезать. Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и заправить оливковым маслом. Перед подачей посыпать салат жареными семенами тыквы.

Азиатский салат с битыми огурцами

Ингредиенты:

свежие огурцы — 4 шт.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

перец чили — 0,5 стручка;

соус кимчи — 1 ст. л.;

кинза — 1 пучок;

семена кунжута — 1 ч. л.;

жареный арахис — 40 г.

Фото www.istockphoto.com/zia_shusha

Способ приготовления: