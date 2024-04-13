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Рецепты постных салатов: салаты без мяса, салаты овощные
Питание и еда

Сегодня, 15:30

4 мин.

5 рецептов вкусных постных салатов: советы шеф-повара

Мария Сальникова
Кирилл Горбачев
Бренд-шеф франшизы семейных ресторанов
Постный салат с авокадо.
Рецепты постных салатов.
Фото www.istockphoto.com/Avtor
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Во время поста важно питаться разнообразно, чтобы не лишать организм нужных питательных веществ. Хорошим подспорьем в этом вопросе станут салаты. Это блюдо может быть как легким, так и очень сытным: все зависит от того, какие ингредиенты положить. Кирилл Горбачев, бренд-шеф франшизы семейных ресторанов, поделился пятью рецептами постных салатов.

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Зеленый салат с авокадо и шпинатом

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт.;

  • огурец — 1 шт.;

  • небольшой кабачок — 1 шт.;

  • шпинат — 1 пучок;

  • базилик — 1 пучок;

  • жареные фисташки — по вкусу;

  • оливковое масло — 2 ч. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • зернистая горчица — 1 ч. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления:

  1. Помыть овощи, очистить авокадо и кабачок, из авокадо удалить косточку.

  2. Мякоть авокадо, огурец и сырой кабачок нарезать, сложить в салатник.

  3. Шпинат и базилик произвольно нарезать или порвать руками, добавить к овощам.

  4. В отдельной емкости приготовить заправку: смешать до однородной консистенции жидкий мед, горчицу и масло, добавить соль и перец по вкусу.

  5. Заправить салат, сверху посыпать жареными фисташками. При желании можно украсить ростками маша.

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Винегрет

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;

  • картофель — 3 шт.;

  • замороженный зеленый горошек — 300 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • квашеная капуста — 200 г;

  • огурец свежий — 1 шт.;

  • огурец соленый — 1 шт.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • яблочный уксус — 1 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/5second

Способ приготовления:

  1. Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности, остудить и очистить.

  2. Замороженный зеленый горошек опустить на пару минут в кипящую воду, затем сразу переложить в ледяную.

  3. Свеклу, картофель, морковь, соленый и свежий огурец нарезать кубиками среднего размера.

  4. Добавить квашеную капусту и горошек.

  5. Перемешать все овощи, посолить и поперчить.

  6. Смешать оливковое масло с уксусом и заправить винегрет.

Салат из запеченных овощей по-итальянски

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;

  • баклажан — 1 шт.;

  • красный или желтый болгарский перец — 1 шт.;

  • помидоры — 3 шт.;

  • шпинат — 1 пучок;

  • кинза — 1 пучок;

  • оливковое масло — 1 ч. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • темный бальзамический крем — по вкусу;

  • семена тыквы — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/EPKIN

Способ приготовления:

  1. Кабачок, баклажан, помидоры и перец помыть, крупно порезать. Кожицу с кабачка и баклажана счищать не нужно.

  2. Выложить нарезанные овощи на противень, сбрызнуть оливковым маслом.

  3. Запекать при температуре 190 градусов на режиме конвекции 20-25 минут (до готовности).

  4. Запеченные овощи очистить от кожуры, нарезать.

  5. Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.

  6. Смешать зелень и овощи, посолить и поперчить по вкусу.

  7. При подаче полить темным бальзамическим кремом и посыпать семенами тыквы.

Салат с киноа и авокадо

Ингредиенты:

  • киноа (можно заменить булгуром) — 100 г;

  • помидоры черри — 7-8 шт.;

  • огурец — 1 шт.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • шпинат — 1 пучок;

  • кинза — 1 пучок;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • семена тыквы — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/Edalin

Способ приготовления:

  1. Киноа отварить по инструкции, указанной на упаковке.

  2. Помыть овощи, авокадо очистить и удалить косточку.

  3. Черри разрезать на половинки, огурец и мякоть авокадо нарезать.

  4. Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.

  5. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.

  6. Перед подачей посыпать салат жареными семенами тыквы.

Азиатский салат с битыми огурцами

Ингредиенты:

  • свежие огурцы — 4 шт.;

  • кунжутное масло — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 1 ст. л.;

  • перец чили — 0,5 стручка;

  • соус кимчи — 1 ст. л.;

  • кинза — 1 пучок;

  • семена кунжута — 1 ч. л.;

  • жареный арахис — 40 г.

Фото www.istockphoto.com/zia_shusha

Способ приготовления:

  1. Огурцы помыть и нарезать крупными полосками.

  2. Сложить в глубокую миску, накрыть другой миской и отбить скалкой в течение минуты, чтобы овощи дали сок.

  3. К битым огурцам добавить все остальные ингредиенты: кунжутное масло, соевый соус, соус кимчи, мелко нарезанный перец чили, зелень кинзы, семена кунжута и жареный арахис.

  4. Все хорошо перемешать и убрать в холодильник на 20-30 минут.

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