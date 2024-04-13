5 рецептов вкусных постных салатов: советы шеф-повара
Во время поста важно питаться разнообразно, чтобы не лишать организм нужных питательных веществ. Хорошим подспорьем в этом вопросе станут салаты. Это блюдо может быть как легким, так и очень сытным: все зависит от того, какие ингредиенты положить. Кирилл Горбачев, бренд-шеф франшизы семейных ресторанов, поделился пятью рецептами постных салатов.
Зеленый салат с авокадо и шпинатом
Ингредиенты:
-
авокадо — 1 шт.;
-
огурец — 1 шт.;
-
небольшой кабачок — 1 шт.;
-
шпинат — 1 пучок;
-
базилик — 1 пучок;
-
жареные фисташки — по вкусу;
-
оливковое масло — 2 ч. л.;
-
мед — 1 ч. л.;
-
зернистая горчица — 1 ч. л.;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Помыть овощи, очистить авокадо и кабачок, из авокадо удалить косточку.
-
Мякоть авокадо, огурец и сырой кабачок нарезать, сложить в салатник.
-
Шпинат и базилик произвольно нарезать или порвать руками, добавить к овощам.
-
В отдельной емкости приготовить заправку: смешать до однородной консистенции жидкий мед, горчицу и масло, добавить соль и перец по вкусу.
-
Заправить салат, сверху посыпать жареными фисташками. При желании можно украсить ростками маша.
Винегрет
Ингредиенты:
-
свекла — 2 шт.;
-
картофель — 3 шт.;
-
замороженный зеленый горошек — 300 г;
-
морковь — 1 шт.;
-
квашеная капуста — 200 г;
-
огурец свежий — 1 шт.;
-
огурец соленый — 1 шт.;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
яблочный уксус — 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности, остудить и очистить.
-
Замороженный зеленый горошек опустить на пару минут в кипящую воду, затем сразу переложить в ледяную.
-
Свеклу, картофель, морковь, соленый и свежий огурец нарезать кубиками среднего размера.
-
Добавить квашеную капусту и горошек.
-
Перемешать все овощи, посолить и поперчить.
-
Смешать оливковое масло с уксусом и заправить винегрет.
Салат из запеченных овощей по-итальянски
Ингредиенты:
-
кабачок — 1 шт.;
-
баклажан — 1 шт.;
-
красный или желтый болгарский перец — 1 шт.;
-
помидоры — 3 шт.;
-
шпинат — 1 пучок;
-
кинза — 1 пучок;
-
оливковое масло — 1 ч. л.;
-
соль, перец — по вкусу;
-
темный бальзамический крем — по вкусу;
-
семена тыквы — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Кабачок, баклажан, помидоры и перец помыть, крупно порезать. Кожицу с кабачка и баклажана счищать не нужно.
-
Выложить нарезанные овощи на противень, сбрызнуть оливковым маслом.
-
Запекать при температуре 190 градусов на режиме конвекции 20-25 минут (до готовности).
-
Запеченные овощи очистить от кожуры, нарезать.
-
Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.
-
Смешать зелень и овощи, посолить и поперчить по вкусу.
-
При подаче полить темным бальзамическим кремом и посыпать семенами тыквы.
Салат с киноа и авокадо
Ингредиенты:
-
киноа (можно заменить булгуром) — 100 г;
-
помидоры черри — 7-8 шт.;
-
огурец — 1 шт.;
-
авокадо — 1 шт.;
-
шпинат — 1 пучок;
-
кинза — 1 пучок;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
соль, перец — по вкусу;
-
семена тыквы — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Киноа отварить по инструкции, указанной на упаковке.
-
Помыть овощи, авокадо очистить и удалить косточку.
-
Черри разрезать на половинки, огурец и мякоть авокадо нарезать.
-
Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.
-
Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.
-
Перед подачей посыпать салат жареными семенами тыквы.
Азиатский салат с битыми огурцами
Ингредиенты:
-
свежие огурцы — 4 шт.;
-
кунжутное масло — 1 ст. л.;
-
соевый соус — 1 ст. л.;
-
перец чили — 0,5 стручка;
-
соус кимчи — 1 ст. л.;
-
кинза — 1 пучок;
-
семена кунжута — 1 ч. л.;
-
жареный арахис — 40 г.
Способ приготовления:
-
Огурцы помыть и нарезать крупными полосками.
-
Сложить в глубокую миску, накрыть другой миской и отбить скалкой в течение минуты, чтобы овощи дали сок.
-
К битым огурцам добавить все остальные ингредиенты: кунжутное масло, соевый соус, соус кимчи, мелко нарезанный перец чили, зелень кинзы, семена кунжута и жареный арахис.
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Все хорошо перемешать и убрать в холодильник на 20-30 минут.