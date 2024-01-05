Что приготовить на Рождество 2024: традиционные и необычные рецепты
В России на Рождество издавна было принято готовить 12 блюд: по количеству апостолов. Список яств мог меняться, неизменно в нем оставались только кутья (сочиво) и взвар. Кроме них на стол могли подавались мясные блюда (например, запеченный поросенок, гусь или утка), борщ или грибной суп, рыбные блюда, блины, голубцы, вареники, пирожки, тушеная капуста или грибы, хлеб и каша. Каждое кушанье являлось символом какого-то благоприятного события, поэтому полагалось пробовать все угощения. Сейчас символическое значение блюд позабылось.
Тем более празднику Рождества Христова в России предшествует сорокадневный пост. За неделю до Рождества пост становится особенно строгим. Чтобы избежать проблем с пищеварением, желательно избегать слишком жирной и калорийной пищи.
Повар София Танькова поделилась рецептами блюд, которые можно подать к столу на Рождество.
Кутья (сочиво)
Это главное блюдо, которое переходит с сочельника на праздничный стол. Кстати, название сочельник произошло от слова «сочиво». Считается, что чем сытнее и вкуснее приготовлено это блюдо, тем благополучнее будет предстоящий год. Традиционно кутью готовят из пшеницы, но допустимо использовать рисовую или пшенную крупу.
Ингредиенты:
-
круглозерный рис — 1 стакан;
-
вода — 2 стакана;
-
сухофрукты (например, инжир, финики, изюм) — 50 г;
-
орехи (миндаль, фундук, кешью) — 50 г;
-
мед — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Перебрать и слегка промыть рисовую крупу (не до прозрачности).
-
Залить рис двумя стаканами воды, поставить кастрюлю на огонь.
-
После закипания убавить огонь и варить, не снимая крышку, 15-20 минут.
-
Пока варится рис, промыть сухофрукты, нарезать их на небольшие кусочки.
-
В готовый рис сложить нарезанные сухофрукты и орехи, оставить минут на 20.
-
Добавить в сочиво мед, перемешать.
-
Подавать блюдо холодным.
Взвар
Взвар, или узвар, — это славянское название компота.
Ингредиенты:
-
компотная смесь (сушеные груши, яблоки, чернослив, курага, изюм) — 150 г;
-
вода — 2,5 л;
-
мед — 2 ст. л.
Способ приготовления:
-
Промыть сухофрукты, оставить на несколько минут в воде, чтобы удалить мелкий мусор.
-
Чистые сухофрукты залить холодной водой, поставить кастрюлю на огонь.
-
Довести взвар до кипения, убавить огонь, варить еще минут 10.
-
Когда взвар немного остынет, добавить мед, оставить настаиваться на час или больше.
-
Подавать напиток можно как холодным, так и горячим.
Запеченная баранья нога
Полезная альтернатива свинине.
Ингредиенты:
-
баранья нога — 1 кг;
-
свежий чеснок — 8 зубчиков;
-
оливковое масло — 20 мл;
-
бальзамический уксус — 20 мл;
-
тимьян — 10 г;
-
морковь — 1 шт.;
-
лук-шалот — 4-5 шт. (можно заменить целой головкой репчатого лука);
-
стебель сельдерея — 2 шт.;
-
букет гарни (лук-порей, лавровый лист, тимьян, петрушка) — 1 шт.;
-
соль — по вкусу;
-
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Очистить мясо от пленок и лишнего жира.
-
Очистить чеснок, разрезать каждый зубчик на 4 части.
-
Сделать в мясе небольшие отверстия ножом и поместить в каждую дырочку по четвертинке зубчика чеснока.
-
Помыть и почистить овощи.
-
Нарезать лук-шалот четвертинками (репчатый разрезать на 8 частей).
-
Морковь и стебли сельдерея нарезать тонкими полосками.
-
Обжарить овощи.
-
Смешать оливковое масло, бальзамический уксус и тимьян.
-
Смазать баранину масляной смесью.
-
Приготовить букет гарни: собрать компоненты в пучок, скрутить, обмотать бечевкой.
-
Разогреть духовку до 180 градусов.
-
Выложить мясо на противень, сверху положить букет гарни, посыпать овощами, посолить, поперчить.
-
Запекать около часа, чтобы получить мясо средней прожарки.
Гречка с грибами
И каша, и грибы должны присутствовать на столе. То и другое хорошо сочетается с мясом, поэтому гречку можно подать на гарнир к баранине.
Ингредиенты:
-
гречневая крупа — 1 стакан;
-
вода — 2 стакана;
-
шампиньоны свежие — 5 шт.;
-
лук репчатый — 1 шт.;
-
растительное масло — 20 мл;
-
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Перебрать и промыть крупу.
-
Залить крупу водой, посолить, поставить на огонь.
-
Довести кашу до кипения, убавить огонь и варить минут 15-20, пока не выпарится вода.
-
Очистить и промыть лук, нарезать его полукольцами.
-
Обжарить лук в масле.
-
Промыть, очистить, тонко нарезать шампиньоны, добавить их к луку, обжаривать 5 минут.
-
Готовые грибы соединить с гречкой.
Эклеры с копченой рыбой
Эти эклеры представляют собой и рыбное блюдо, и аналог пирожков.
Ингредиенты:
-
молоко — 185 мл;
-
вода — 315 мл;
-
соль — 10 г;
-
сахар — 20 г;
-
сливочное масло — 225 г;
-
мука с высоким содержанием белка — 275 г;
-
яйца — 5 крупных или 6 средних;
-
рыба горячего копчения (любая) — 200 г;
-
сливочный сыр — 200 г;
-
лук-резанец — 1 пучок;
-
яичный белок — 1 шт.;
-
сахарная пудра — 65 г;
-
лимонный сок — 15-20 мл;
-
тесто — 1 упаковка.
Способ приготовления:
-
В сотейнике с толстым дном смешать молоко, воду, соль, сахар и масло. Поставить на слабый огонь.
-
Перемешивать тесто миксером, пока масло полностью не растает.
-
Перевести миксер на сильный режим и довести массу до кипения, следя, чтобы ничего не пригорело.
-
После закипания очень быстро всыпать муку в массу, переключить миксер на средний режим и начать перемешивать. Тесто будет готово, когда начнет отставать от стенок.
-
Разбить яйца в отдельную миску, смешать белок с желтком.
-
Когда тесто остынет примерно до 50 градусов, в 5-7 приемов добавить в него яйца. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно стекало с лопатки гладкой лентой или падало плоскими треугольниками.
-
Застелить противень силиконовым ковриком, с помощью насадки высадить эклеры (они должны быть примерно 7-8 см в длину).
-
Выпекать при температуре 160-180 градусов около часа. Остудить.
-
Нарезать кусочками рыбу. Измельчить с помощью блендера рыбу и сливочный сыр. Мелко нарезать лук.
-
Приготовить глазурь: взбить до пиков белок, пудру и лимонный сок.
-
Начинить эклеры рыбой и сыром.
-
Окунуть каждый эклер в глазурь. Сверху посыпать луком.
Салат с моцареллой
Салат относится к традиционным блюдам итальянской кухни, но впишется в российское рождественское меню.
Ингредиенты:
-
помидоры черри — 250 г;
-
моцарелла — 250 г;
-
руккола — 1 пучок;
-
бальзамический соус — 20-30 мл;
-
оливковое масло — 20-30 мл;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Нарезать половинками помидоры и моцареллу.
-
Промыть и порвать руками рукколу.
-
Выложить все компоненты на тарелке, заправить маслом и бальзамическим соусом.
Бискотти
Еще одно итальянское блюдо. Его можно подать вместо блинов.
Ингредиенты:
-
мука — 300 г;
-
тростниковый сахар —185 г;
-
яйца — 3 шт.;
-
разрыхлитель — 6 г;
-
соль — 4 г;
-
ванильная эссенция — 1 ч. л.;
-
очищенный миндаль — 150 г;
-
сушеная клюква — 80 г;
-
цедра лимона — 1 ст.л.
Способ приготовления:
-
Просеять муку с разрыхлителем в отдельной емкости.
-
Смешать в отдельной емкости яйца, сахар и ванильную эссенцию.
-
Взбивать 5-7 минут на средней скорости, далее перейти на высокую. Должна получиться светлая воздушная масса.
-
Снизить скорость, добавить муку, взбить.
-
Добавить миндаль, клюкву и лимонную цедру так, чтобы они равномерно распределились по тесту.
-
Присыпать стол и руки мукой.
-
Выложить тесто на стол, сформировать небольшой прямоугольный батон, напоминающий вытянутую чиабату.
-
Разогреть духовку до 150 градусов.
-
Застелить противень бумагой, присыпать мукой.
-
Выложить тесто на противень, выпекать 50-60 минут до образования корочки.
-
Вытащить батон и оставить отдохнуть на 10-15 минут.
-
Нарезать батон острым ножом, разместить на противне.
-
В течение 10 минут подсушить печенье в духовке при температуре 130 градусов.
-
Остудить и подавать.
Имбирные пряники (козули)
Ингредиенты:
-
мед — 165 г;
-
сахар — 100 г сахара;
-
имбирь — 8-10 г;
-
мускатный орех — 4 г;
-
корица — 4 г;
-
сода — 10 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
яичный белок — 1 шт.;
-
мелкодисперсная сахарная пудра — 350 г;
-
кукурузный крахмал — 10 г;
-
лимонный сок — 5 мл.
Способ приготовления:
-
В глубоком сотейнике с толстым дном смешать мед, сахар, специи, поставить на сильный огонь.
-
Постоянно помешивая массу венчиком, довести до кипения, убавить огонь и варить до растворения сахара (около минуты).
-
Снять с огня и вмешать просеянную соду.
-
Добавить сливочное масло комнатной температуры, хорошо перемешать.
-
Остудить массу до 50 градусов.
-
Добавить в тесто яйцо.
-
На средней скорости вмешать в тесто просеянную муку. Лучше делать это в несколько этапов. Правильно приготовленное тесто должно немного липнуть к рукам и быть теплым.
-
Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на два часа.
-
Присыпать стол мукой, выложить тесто, раскатать до толщины 0,5 см.
-
Разогреть духовку до 175 градусов.
-
Застелить противень пергаментной бумагой.
-
Вырезать пряники, переложить на противень, выпекать 7-10 минут.
-
Вынуть пряники и дать им остыть.
-
Приготовить глазурь: взбить белок с пудрой, добавить крахмал и лимонный сок.
-
Украсить пряники по вкусу.