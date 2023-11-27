Что подарить ребенку на Новый год: 14 идей

На прилавках магазинов и в маркетплейсах уже появились новогодние наборы со сладостями, адвент-календари и игрушки. Самое время начать присматривать подарки. Вместе со специалистами составили список популярных подарков для детей разного возраста.

Подарки для детей до 5 лет

Сладкие подарки

Мандарины, шоколадные зайцы, пряничные домики — выбор сладостей огромен. Выбирая подарок маленькому ребенку, важно ознакомиться с составом сладостей. Шоколад, особенно если позволить его есть бесконтрольно, может привести к проблемам с пищеварением и повышенной возбудимости.

Лучше выбрать фигурную карамель, расписные пряники и фрукты.

Мягкие игрушки

Некоторые родители считают мягкие игрушки пылесборниками и рассадниками всевозможных инфекций. Но маленькие дети обычно их очень любят. Не стоит лишать детей возможности обнять перед сном мишку или зайца.

Книги-панорамки

Для детей, которые еще не умеют читать, важно смотреть картинки в книгах. Объемные изображения помогают лучше представить увиденное. Такую книгу можно позволить ребенку рассматривать самостоятельно. А читать книги лучше вместе.

Игрушки для ванны

Дети любят купаться, а купаться с игрушками всегда интереснее. Если заводные рыбы, катера и утки-пищалки уже есть в арсенале, можно купить мыло-мелок. Им можно расписать стены ванной, а потом аккуратно смыть.

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Кубики и мозаики

Кубики помогают развивать не только пространственное мышление и логику, но и воображение. Их можно использовать в качестве конструктора и брать для других игр.

Из мозаики можно складывать разнообразные узоры, что помогает развивать абстрактное мышление. Важно играть с детьми вместе, поскольку навыки игры не возникают сами по себе.

Дарить малышам телефоны и планшеты, а также дорогие интерактивные игрушки нежелательно. Такой подарок облегчит жизнь родителю, но может принести проблемы ребенку.

Подарки детям от 5 до 10 лет

«Гендерные» игрушки

Девочки все еще любят кукол, коляски и кроватки, а мальчики — машинки и железные дороги.

Конечно, нужно исходить из интересов конкретного ребенка. Довольно часто бывает, что девочки любят играть с машинками и роботами, а мальчики — с кукольной посудой.

Конструкторы

Девочкам и мальчикам одинаково интересно собирать из блоков разные постройки и потом использовать их в других играх. Игры с конструктором развивают творческие способности.

Научные эксперименты

Детям младшего возраста можно дарить наборы с простыми химическими опытами. Сейчас продаются интересные варианты, позволяющие вырастить кристаллы, собрать светящийся фонарь и так далее.

Проводить опыты можно только под контролем взрослых. Поэтому подарок позволит не только познакомить ребенка с основами физики и химии, но и улучшить контакт между родителями и детьми.

Творческие наборы

Здесь тоже огромный выбор. Производители предлагают самостоятельно сделать мыло, свечи, пряничные домики, украшения, гравюры, гипсовые фигуры и так далее. Некоторые изделия можно доверить делать детям, для других нужна помощь взрослых.

Настольные игры

Для детей 5-10 лет подходят деревянные крестики-нолики, лото, домино, простые ходилки.

В настолки также можно играть с детьми. А усидчивым детям можно подарить пазлы.

Подарки для подростков

Подростки, как правило, прямо говорят, что хотят получить в подарок. Если нужно сделать подарок постороннему ребенку, можно подарить что-то универсальное.

Гаджеты и аксессуары к ним

Можно дарить беспроводные компьютерные мыши, наушники, умные колонки, наклейки для ноутбуков и так далее.

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Спортивный инвентарь

Много говорят о том, что подростки ведут малоподвижный образ жизни. Это не совсем так. Подарком могут быть коньки, тюбинг, тренажер «Круг здоровья», аксессуары для занятий фитнесом и так далее.

Наборы для творчества

Подростков может заинтересовать роспись по дереву или ткани, изготовление глиняных предметов для интерьера, значков и прочего.

Можно подарить сертификат на мастер-класс.

Сертификат на развлечение

Поход в картинг, театр, кино, на катание на коньках или на лошадях и так далее. Выбор зависит от предпочтений подростка.