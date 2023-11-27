Что подарить ребенку на Новый год: 14 идей
На прилавках магазинов и в маркетплейсах уже появились новогодние наборы со сладостями, адвент-календари и игрушки. Самое время начать присматривать подарки. Вместе со специалистами составили список популярных подарков для детей разного возраста.
Подарки для детей до 5 лет
Сладкие подарки
Мандарины, шоколадные зайцы, пряничные домики — выбор сладостей огромен. Выбирая подарок маленькому ребенку, важно ознакомиться с составом сладостей. Шоколад, особенно если позволить его есть бесконтрольно, может привести к проблемам с пищеварением и повышенной возбудимости.
У некоторых детей может быть аллергия. Нужно выбирать качественные продукты и избегать слишком экзотических и необычных ингредиентов.
Лучше выбрать фигурную карамель, расписные пряники и фрукты.
Мягкие игрушки
Некоторые родители считают мягкие игрушки пылесборниками и рассадниками всевозможных инфекций. Но маленькие дети обычно их очень любят. Не стоит лишать детей возможности обнять перед сном мишку или зайца.
Мягкие игрушки помогают развивать тактильные ощущения, воображение и успокаивают перед сном.
Книги-панорамки
Для детей, которые еще не умеют читать, важно смотреть картинки в книгах. Объемные изображения помогают лучше представить увиденное. Такую книгу можно позволить ребенку рассматривать самостоятельно. А читать книги лучше вместе.
Игрушки для ванны
Дети любят купаться, а купаться с игрушками всегда интереснее. Если заводные рыбы, катера и утки-пищалки уже есть в арсенале, можно купить мыло-мелок. Им можно расписать стены ванной, а потом аккуратно смыть.
Кубики и мозаики
Кубики помогают развивать не только пространственное мышление и логику, но и воображение. Их можно использовать в качестве конструктора и брать для других игр.
Из мозаики можно складывать разнообразные узоры, что помогает развивать абстрактное мышление. Важно играть с детьми вместе, поскольку навыки игры не возникают сами по себе.
Дарить малышам телефоны и планшеты, а также дорогие интерактивные игрушки нежелательно. Такой подарок облегчит жизнь родителю, но может принести проблемы ребенку.
Гаджеты плохо влияют на развитие саморегуляции и становления самоконтроля у детей.
Подарки детям от 5 до 10 лет
«Гендерные» игрушки
Девочки все еще любят кукол, коляски и кроватки, а мальчики — машинки и железные дороги.
Конечно, нужно исходить из интересов конкретного ребенка. Довольно часто бывает, что девочки любят играть с машинками и роботами, а мальчики — с кукольной посудой.
Некоторые дети все еще любят мягкие игрушки. Важно выслушать их пожелания.
Конструкторы
Девочкам и мальчикам одинаково интересно собирать из блоков разные постройки и потом использовать их в других играх. Игры с конструктором развивают творческие способности.
Научные эксперименты
Детям младшего возраста можно дарить наборы с простыми химическими опытами. Сейчас продаются интересные варианты, позволяющие вырастить кристаллы, собрать светящийся фонарь и так далее.
Проводить опыты можно только под контролем взрослых. Поэтому подарок позволит не только познакомить ребенка с основами физики и химии, но и улучшить контакт между родителями и детьми.
Творческие наборы
Здесь тоже огромный выбор. Производители предлагают самостоятельно сделать мыло, свечи, пряничные домики, украшения, гравюры, гипсовые фигуры и так далее. Некоторые изделия можно доверить делать детям, для других нужна помощь взрослых.
Конструкторы, научные эксперименты — подарки, которые помогают детям развиваться интеллектуально и творчески.
Настольные игры
Для детей 5-10 лет подходят деревянные крестики-нолики, лото, домино, простые ходилки.
В настолки также можно играть с детьми. А усидчивым детям можно подарить пазлы.
Подарки для подростков
Подростки, как правило, прямо говорят, что хотят получить в подарок. Если нужно сделать подарок постороннему ребенку, можно подарить что-то универсальное.
Гаджеты и аксессуары к ним
Можно дарить беспроводные компьютерные мыши, наушники, умные колонки, наклейки для ноутбуков и так далее.
Спортивный инвентарь
Много говорят о том, что подростки ведут малоподвижный образ жизни. Это не совсем так. Подарком могут быть коньки, тюбинг, тренажер «Круг здоровья», аксессуары для занятий фитнесом и так далее.
Наборы для творчества
Подростков может заинтересовать роспись по дереву или ткани, изготовление глиняных предметов для интерьера, значков и прочего.
Можно подарить сертификат на мастер-класс.
Сертификат на развлечение
Поход в картинг, театр, кино, на катание на коньках или на лошадях и так далее. Выбор зависит от предпочтений подростка.