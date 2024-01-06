Какие салаты можно приготовить за 15 минут на Рождество: 5 рецептов
Вкусные и полезные салаты украсят любой рождественский стол. А если на приготовление блюд потребуется не более 15 минут, то останется больше времени для теплого времяпровождения с близкими и душевных разговоров. Вместе с нутрициологом собрали подборку из пяти рецептов.
Салат айсберг с тофу и черными оливками
Ингредиенты:
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киноа — 100 г;
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помидоры черри — 200 г;
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салат айсберг — 100 г;
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тофу — 100 г;
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рукола — 50 г;
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зубчик чеснока — 1 шт.;
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черные оливки — 150 г;
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оливковое масло — 1 ст. л.;
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лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления:
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Киноа промыть, отварить на медленном огне под крышкой 5-10 минут до готовности.
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Листья салата порвать, выложить на тарелку, добавить руколу и помидоры черри, нарезанные пополам.
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Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, добавить мелко нарезанный чеснок и черный молотый перец. Перемешать.
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Полить салат частью заправки и перемешать.
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Нарезать тофу, оливки и добавить в салат. Выложить остывшее киноа. Сверху полить оставшейся салатной заправкой. Посолить по вкусу.
Салат из апельсина, трав и бурраты с заправкой из черных оливок
Ингредиенты:
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апельсины — 3 шт.;
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шпинат — 1 пучок:
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петрушка — 1 пучок;
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мята — по вкусу;
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красный лук — 1 шт.;
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буррата — 2 шарика;
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орехи — 25 г;
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дижонская горчица — 1 ч. л.;
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винный уксус — 2 ст. л.;
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оливковое масло —3 ст. л.;
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черные оливки — 50 г;
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мед — 1 ч. л.;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Смешать горчицу и капельку уксуса до однородности. Добавить оставшийся уксус, оливковое масло и мед, затем добавить оливки и соль.
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Нарезать апельсины: срезать кожуру и вырезать сердцевину апельсинов, а затем нарезать кружочками.
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Разложить зелень (шпинат, петрушку, мяту) на блюде в виде круга, сверху положите луковые кольца и апельсины. Полить половиной заправки.
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Положить буррату и полить оставшейся заправкой. Украсить орешками.
Рождественский салат с козьим сыром
Ингредиенты:
-
козий сыр — 100 г;
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груша — 1 шт.;
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орехи пекан — 1 горсть;
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кресс-салат и шпинат — 80 г;
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оливковое масло — 3 ст. л.;
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лимонный сок — 1 ст. л.;
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клюквенный соус — 1 ст. л.;
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цельнозерновой хлеб — по вкусу.
Способ приготовления:
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Нарезать грушу на крупные слайсы, полить двумя столовыми ложками оливкового масла, сверху выложить сыр и поместить в духовку на 5-10 минут на 180 градусов.
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Выложить в тарелку листья салата и шпинат, сверху положить грушу и сыр, посыпать орехами.
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Смешать клюквенный соус с одной столовой ложкой масла и лимонным соком и приправить салат.
Салат из фенхеля с яблоками и редисом
Ингредиенты:
-
лук — 1 шт.;
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винный уксус — 2 ст. л.;
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зелень или зеленый салат (любой по вкусу) — 100 г;
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соль — по вкусу;
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семена фенхеля — ? ч. л.;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
лимон — 1 шт.;
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яблоко — 1 шт.;
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редис — 3-4 шт.;
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грецкие орехи — 1 горсть;
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семена граната — ? шт.
Способ приготовления:
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Смешать тонко нарезанный лук и зелень, полить уксусом и добавить соль по вкусу, затем — нарезанные яблоко и редис.
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Растолочь семена фенхеля в ступке, чтобы они стали ароматными.
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Смешать масло, лимонную цедру, сок лимона и семена фенхеля. Полить салат.
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Посыпать сверху грецкими орехами и семенами граната.
Салат «Цезарь» с брокколи
Ингредиенты:
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чеснок — 1 шт.;
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филе анчоусов — 120 г;
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оливковое масло — 4 ст. л.;
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сок лимона — ? шт.;
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домашний майонез — 1 ст. л.;
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пармезан — 10 г;
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брокколи — 300 г;
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дижонская горчица — 1 ч. л.;
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цельнозерновой хлеб —1 ломтик.
Способ приготовления:
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Отварить брокколи в течение 3-4 минут, разложить на тарелке.
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Смешать анчоусы с мелко нарезанным чесноком, маслом, майонезом, лимонным соком и горчицей, добавить к брокколи.
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Цельнозерновой хлеб поджарить на сковороде или в тостере, разрезать на кубики, добавить к салату. Посыпать тертым пармезаном.
Наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в кругу семьи. Так новогодние и рождественские праздники станут еще более теплыми и душевными.