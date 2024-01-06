Какие салаты можно приготовить за 15 минут на Рождество: 5 рецептов

Читайте нас в

Вкусные и полезные салаты украсят любой рождественский стол. А если на приготовление блюд потребуется не более 15 минут, то останется больше времени для теплого времяпровождения с близкими и душевных разговоров. Вместе с нутрициологом собрали подборку из пяти рецептов.

Салат айсберг с тофу и черными оливками

Ингредиенты:

киноа — 100 г;

помидоры черри — 200 г;

салат айсберг — 100 г;

тофу — 100 г;

рукола — 50 г;

зубчик чеснока — 1 шт.;

черные оливки — 150 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Фото MarianVejcik/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Киноа промыть, отварить на медленном огне под крышкой 5-10 минут до готовности. Листья салата порвать, выложить на тарелку, добавить руколу и помидоры черри, нарезанные пополам. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, добавить мелко нарезанный чеснок и черный молотый перец. Перемешать. Полить салат частью заправки и перемешать. Нарезать тофу, оливки и добавить в салат. Выложить остывшее киноа. Сверху полить оставшейся салатной заправкой. Посолить по вкусу.

Салат из апельсина, трав и бурраты с заправкой из черных оливок

Ингредиенты:

апельсины — 3 шт.;

шпинат — 1 пучок:

петрушка — 1 пучок;

мята — по вкусу;

красный лук — 1 шт.;

буррата — 2 шарика;

орехи — 25 г;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

винный уксус — 2 ст. л.;

оливковое масло —3 ст. л.;

черные оливки — 50 г;

мед — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Фото elena_hramowa/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Смешать горчицу и капельку уксуса до однородности. Добавить оставшийся уксус, оливковое масло и мед, затем добавить оливки и соль. Нарезать апельсины: срезать кожуру и вырезать сердцевину апельсинов, а затем нарезать кружочками. Разложить зелень (шпинат, петрушку, мяту) на блюде в виде круга, сверху положите луковые кольца и апельсины. Полить половиной заправки. Положить буррату и полить оставшейся заправкой. Украсить орешками.

Рождественский салат с козьим сыром

Ингредиенты:

козий сыр — 100 г;

груша — 1 шт.;

орехи пекан — 1 горсть;

кресс-салат и шпинат — 80 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

клюквенный соус — 1 ст. л.;

цельнозерновой хлеб — по вкусу.

Фото LauriPatterson/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Нарезать грушу на крупные слайсы, полить двумя столовыми ложками оливкового масла, сверху выложить сыр и поместить в духовку на 5-10 минут на 180 градусов. Выложить в тарелку листья салата и шпинат, сверху положить грушу и сыр, посыпать орехами. Смешать клюквенный соус с одной столовой ложкой масла и лимонным соком и приправить салат.

Салат из фенхеля с яблоками и редисом

Ингредиенты:

лук — 1 шт.;

винный уксус — 2 ст. л.;

зелень или зеленый салат (любой по вкусу) — 100 г;

соль — по вкусу;

семена фенхеля — ? ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

редис — 3-4 шт.;

грецкие орехи — 1 горсть;

семена граната — ? шт.

Фото haoliang/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Смешать тонко нарезанный лук и зелень, полить уксусом и добавить соль по вкусу, затем — нарезанные яблоко и редис. Растолочь семена фенхеля в ступке, чтобы они стали ароматными. Смешать масло, лимонную цедру, сок лимона и семена фенхеля. Полить салат. Посыпать сверху грецкими орехами и семенами граната.

Салат «Цезарь» с брокколи

Ингредиенты:

чеснок — 1 шт.;

филе анчоусов — 120 г;

оливковое масло — 4 ст. л.;

сок лимона — ? шт.;

домашний майонез — 1 ст. л.;

пармезан — 10 г;

брокколи — 300 г;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

цельнозерновой хлеб —1 ломтик.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Отварить брокколи в течение 3-4 минут, разложить на тарелке. Смешать анчоусы с мелко нарезанным чесноком, маслом, майонезом, лимонным соком и горчицей, добавить к брокколи. Цельнозерновой хлеб поджарить на сковороде или в тостере, разрезать на кубики, добавить к салату. Посыпать тертым пармезаном.

Наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в кругу семьи. Так новогодние и рождественские праздники станут еще более теплыми и душевными.