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Какие салаты приготовить быстро за 15 минут на Рождество: 5 рецептов
Питание и еда

Сегодня, 18:00

4 мин.

Какие салаты можно приготовить за 15 минут на Рождество: 5 рецептов

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
Салат рождественский.
Фото fotostorm/www.istockphoto.com
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Вкусные и полезные салаты украсят любой рождественский стол. А если на приготовление блюд потребуется не более 15 минут, то останется больше времени для теплого времяпровождения с близкими и душевных разговоров. Вместе с нутрициологом собрали подборку из пяти рецептов.

Быстрые рецепты. 4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут

Салат айсберг с тофу и черными оливками

Ингредиенты:

  • киноа — 100 г;

  • помидоры черри — 200 г;

  • салат айсберг — 100 г;

  • тофу — 100 г;

  • рукола — 50 г;

  • зубчик чеснока — 1 шт.;

  • черные оливки — 150 г;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.

Фото MarianVejcik/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Киноа промыть, отварить на медленном огне под крышкой 5-10 минут до готовности.

  2. Листья салата порвать, выложить на тарелку, добавить руколу и помидоры черри, нарезанные пополам.

  3. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, добавить мелко нарезанный чеснок и черный молотый перец. Перемешать.

  4. Полить салат частью заправки и перемешать.

  5. Нарезать тофу, оливки и добавить в салат. Выложить остывшее киноа. Сверху полить оставшейся салатной заправкой. Посолить по вкусу.

Салат из апельсина, трав и бурраты с заправкой из черных оливок

Ингредиенты:

  • апельсины — 3 шт.;

  • шпинат — 1 пучок:

  • петрушка — 1 пучок;

  • мята — по вкусу;

  • красный лук — 1 шт.;

  • буррата — 2 шарика;

  • орехи — 25 г;

  • дижонская горчица — 1 ч. л.;

  • винный уксус — 2 ст. л.;

  • оливковое масло —3 ст. л.;

  • черные оливки — 50 г;

  • мед — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу.

Фото elena_hramowa/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать горчицу и капельку уксуса до однородности. Добавить оставшийся уксус, оливковое масло и мед, затем добавить оливки и соль.

  2. Нарезать апельсины: срезать кожуру и вырезать сердцевину апельсинов, а затем нарезать кружочками.

  3. Разложить зелень (шпинат, петрушку, мяту) на блюде в виде круга, сверху положите луковые кольца и апельсины. Полить половиной заправки.

  4. Положить буррату и полить оставшейся заправкой. Украсить орешками.

Рождественский салат с козьим сыром

Ингредиенты:

  • козий сыр — 100 г;

  • груша — 1 шт.;

  • орехи пекан — 1 горсть;

  • кресс-салат и шпинат — 80 г;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • клюквенный соус — 1 ст. л.;

  • цельнозерновой хлеб — по вкусу.

Фото LauriPatterson/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Нарезать грушу на крупные слайсы, полить двумя столовыми ложками оливкового масла, сверху выложить сыр и поместить в духовку на 5-10 минут на 180 градусов.

  2. Выложить в тарелку листья салата и шпинат, сверху положить грушу и сыр, посыпать орехами.

  3. Смешать клюквенный соус с одной столовой ложкой масла и лимонным соком и приправить салат.

Салат из фенхеля с яблоками и редисом

Ингредиенты:

  • лук — 1 шт.;

  • винный уксус — 2 ст. л.;

  • зелень или зеленый салат (любой по вкусу) — 100 г;

  • соль — по вкусу;

  • семена фенхеля — ? ч. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • лимон — 1 шт.;

  • яблоко — 1 шт.;

  • редис — 3-4 шт.;

  • грецкие орехи — 1 горсть;

  • семена граната — ? шт.

Фото haoliang/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать тонко нарезанный лук и зелень, полить уксусом и добавить соль по вкусу, затем — нарезанные яблоко и редис.

  2. Растолочь семена фенхеля в ступке, чтобы они стали ароматными.

  3. Смешать масло, лимонную цедру, сок лимона и семена фенхеля. Полить салат.

  4. Посыпать сверху грецкими орехами и семенами граната.

Салат «Цезарь» с брокколи

Ингредиенты:

  • чеснок — 1 шт.;

  • филе анчоусов — 120 г;

  • оливковое масло — 4 ст. л.;

  • сок лимона — ? шт.;

  • домашний майонез — 1 ст. л.;

  • пармезан — 10 г;

  • брокколи — 300 г;

  • дижонская горчица — 1 ч. л.;

  • цельнозерновой хлеб —1 ломтик.

Салат Цезарь
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Отварить брокколи в течение 3-4 минут, разложить на тарелке.

  2. Смешать анчоусы с мелко нарезанным чесноком, маслом, майонезом, лимонным соком и горчицей, добавить к брокколи.

  3. Цельнозерновой хлеб поджарить на сковороде или в тостере, разрезать на кубики, добавить к салату. Посыпать тертым пармезаном.

Наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в кругу семьи. Так новогодние и рождественские праздники станут еще более теплыми и душевными.

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