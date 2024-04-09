Что приготовить на Пасху: идеи блюд и рецепты от шеф-повара
В жизни православных христиан Пасха даже более важный праздник, чем Рождество. Поэтому раньше его отмечали целую неделю, каждый день устраивая пиршество. Традиционными и обязательными угощениями были (и остаются) кулич, крашеные яйца и пасха — блюдо из масла и творога. Остальная еда готовилась в зависимости от достатка семьи. Это могли быть запеченные окорока, гусь с яблоками, заливной язык, соленая рыба, пироги с различными начинками и другие блюда из продуктов, которые люди не могли есть во время Великого поста.
«СЭ» уже рассказывал, как приготовить полезные куличи и как покрасить яйца, чтобы не навредить здоровью. Сегодня Руслан Италмазов, бренд-шеф ресторанного холдинга, делится рецептами других блюд, которые можно поставить на пасхальный стол.
Пасха из трех сыров с финиками и орехами
Пасха на основе трех сыров отличается от творожной, так как получается очень нежной. Правда, готовить этот десерт придется довольно долго, поэтому лучше начать за 1-2 дня до праздника.
Ингредиенты:
-
рикотта — 300 г;
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маскарпоне — 300 г;
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творожный сыр — 300 г;
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финики без косточек — 200 г;
-
обжаренные орехи — 150 г;
-
сливки для взбивания (33%) — 100 г;
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сахарная пудра — 80 г;
-
семена ванили — 0,5 стручка;
-
лайм (сок и цедра) — 1 шт.
Способ приготовления:
-
Пасочницу (форму для пасхи) застелить изнутри влажной марлей, сложенной вдвое.
-
На средней скорости миксера взбить сливки.
-
Смешать все три вида сыра в миске. Важно, чтобы сыр был холодным.
-
Добавить в сырную массу сахарную пудру и семена ванили, перемешать миксером до однородности.
-
Финики нарезать мелкими кубиками, орехи измельчить до состояния крупной крошки.
-
Добавить к сырной массе финики орехи, цедру и сок лайма.
-
Ввести в сырную массу взбитые сливки, аккуратно помешивая их вручную.
-
Выложить получившуюся массу в пасочницу, концы марли подвернуть. Сверху положить плоскую тарелку и небольшой утяжелитесь, что придавить будущую пасху.
-
Убрать в холодильник на сутки.
-
Достать пасху из холодильника, перевернуть форму на тарелку для подачи, аккуратно снять пасочницу и марлю.
Салат с цыпленком в медово-горчичной заправке
При его подаче используются отварные яйца, так что это блюдо отлично подойдет для главного весеннего торжества. Этот рецепт рассчитан на четыре порции.
Ингредиенты:
-
цыпленок — 1 тушка;
-
мини-картофель — 240 г;
-
лук красный — 0,5 средней головки;
-
перец болгарский — 1 шт.;
-
огурец свежий — 1 шт.;
-
соленый огурец — 1 шт.;
-
помидоры — 2 шт.;
-
свежий укроп — 10 г;
-
свежая петрушка — 10 г;
-
яйца отварные — 4 шт.;
-
масло растительное — 40 г;
-
сухой сладкий перец в хлопьях — по вкусу;
-
соль, черный перец — по вкусу;
-
соус медово-горчичный — 100 г;
-
сахар — 1 ч. л.;
-
соль — по вкусу;
-
свежевыжатый сок лимона — 3 г;
-
питьевая вода — 2 ч. л.
Способ приготовления:
-
Разделать цыпленка, при этом оставить кожу.
-
Разогреть в сковороде масло.
-
Посолить мясо, обжарить в масле до золотистой корочки.
-
Выложить мясо на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Нарезать на мелкие кусочки.
-
Каждую картофелину разрезать на две или четыре части, обжарить во фритюре до золотистого цвета.
-
Нарезать соломкой лук и болгарский перец.
-
Свежий огурец нарезать кружками, соленый — маленькими брусками, помидоры — некрупными треугольниками.
-
Приготовить соус: смешать сахар, медово-горчичный соус, соль, свежевыжатый сок лимона. Довести до однородной консистенции, постепенно добавляя воду.
-
Перемешать все ингредиенты, добавить специи, заправить соусом.
-
Выложить салат горкой на блюдо для подачи, рядом положить отварные яйца.
-
По желанию украсить зеленью, хлопьями сладкого перца и сбрызнуть оливковым маслом.
Лепешки ротти со сливочным сыром и слабосоленым лососем
Ингредиенты:
-
мука — 655 г;
-
масло оливковое — 1 ст. л.;
-
вода питьевая — 350 мл;
-
соль — 1 ч. л.;
-
сливочный сыр — 80 г;
-
огурец среднеплодный — 1 шт.;
-
лосось или форель слабосоленая — 80 г;
-
топленое масло (масло гхи) — 120 г.
Способ приготовления:
-
В муку добавить теплую воду, оливковое масло и соль.
-
Вымесить тесто, пока оно не станет мягким, податливым и перестанет липнуть к рукам.
-
Накрыть пищевой пленкой, убрать в сторону на полчаса.
-
Тесто разделить на одинаковые части, весом примерно по 70-80 г, раскатать.
-
Смазать получившиеся лепешки топленым маслом, свернуть рулетом.
-
Затем рулет скрутить в улитку и раскатать в лепешку толщиной 3-4 мм.
-
На сковороде разогреть топленое масло и обжарить лепешку с двух сторон на умеренном огне до золотистого цвета.
-
Смазать сливочным сыром.
-
Огурец нарезать вдоль тонкими слайсами, рыбу нарезать ломтиками.
-
Выложить на лепешку сначала слайсы огурца, потом ломтики лосося.
-
Можно украсить веточками укропа.
Салат из редиса и огурца
Ингредиенты:
-
свежий редис — 300 г;
-
свежий огурец — 300 г;
-
масло растительное — 3 ст. л.;
-
уксус — 1 ст. л.;
-
соль, свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Помыть овощи. С редиса по желанию можно снять кожицу.
-
Разрезать каждую редиску на четыре части, сложить в миску.
-
Нарезать огурец крупными кубиками, добавить его в редис.
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Многие предпочитают заправлять такой салат сметаной, которую было запрещено есть во время поста. Но есть и более полезная альтернатива. Можно самостоятельно приготовить соус: смешать масло с уксусом до однородности.
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Заправить салат соусом.
Салат с клубникой и шпинатом
Ингредиенты:
-
клубника — 400 г;
-
шпинат — 300 г;
-
авокадо — 1 шт.;
-
мята свежая — 1 ветка;
-
масло растительное — 3 ст. л.;
-
лимонный сок — 1 ст. л.;
-
мед — 2 ч.л.
Способ приготовления:
-
Промыть листья шпината, мяту и клубнику.
-
Очистить авокадо, вынуть косточку.
-
Нарезать авокадо любым удобным способом, сбрызнуть мякоть соком лимона, выложить в салатник.
-
Порвать крупными кусочками шпинат, добавить к авокадо.
-
У клубники удалить плодоножки, выложить в салатник.
-
В отдельной емкости смешать масло с уксусом и медом до однородности.
-
Полить салат соусом, не перемешивать. При желании добавить орехи.