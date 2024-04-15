Атлантическая диета: как новый тренд в питании помогает похудеть

Атлантическая диета — это разновидность средиземноморской, о которой «СЭ» рассказывал в этой статье. Вместе с нутрициологом рассказали о том, какие продукты включает такой рацион и почему для россиян это отличный способ поддерживать здоровый вес.

Что такое атлантическая диета

Атлантическая диета — традиционный рацион питания на северо-западе Испании и Португалии. Она похожа на средиземноморскую диету, но содержит несколько иные продукты. Например, треску, красное мясо и свинину. Картофель, который не встречается в средиземноморской диете, также присутствует в атлантической.

В последнее время такая диета набирает популярность по всему миру. Она не только проста в соблюдении, но и очень полезна для здоровья. Исследование, опубликованное в феврале 2024 года в European Journal of Preventive Cardiology, и показало, что атлантическая диета снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Помогает ли атлантическая диета похудеть

Атлантическая диета не только снижает риски заболеваний сердца, но и помогает поддерживать здоровый вес. В 2021 году ученые провели эксперимент. В рамках исследования десятки семей (всего в эксперименте участвовало 500 человек) были разделены на две группы. Одна группа придерживалась атлантической диеты. Вторая группа, выступавшая в качестве контрольной, придерживалась своего обычного рациона и образа жизни.

В ходе исследования ученые обнаружили, что участники группы, соблюдавшие атлантическую диету, похудели, в то время как участники контрольной группы набрали вес.

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Что можно на атлантической диете

В атлантической диете представлен широкий спектр продуктов, включая свежие овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, бобовые и оливковое масло. В рационе также много рыбы, особенно трески, а также овощных супов, картофеля, сухофруктов, орехов, молока, сыра и умеренного количества красного мяса, свинины и вина.

Эксперт подчеркнула, что широкие рамки атлантичесекой диеты способствуют тому, что пациент не испытывает дискомфорта от ограничений: ведет социальную жизнь, посещая кафе и рестораны с друзьями, и при этом держит свое питание под контролем. Благодаря этому похудение проходит с меньшим количеством срывов.

Важная составляющая средиземноморской диеты — неторопливые приемы пищи в кругу семьи и ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Что нельзя на атлантической диете

В рацион атлантической диеты не должны входить продукты, которые подверглись серьезной обработке и содержат много добавок:

Бекон, сосиски и хот-доги содержат большое количество соли, консервантов и вредных жиров;

Белый хлеб содержит мало клетчатки и имеет более высокий гликемический индекс, что может привести к скачкам уровня сахара в крови;

Растительное, рапсовое, кукурузное и тому подобные масла содержат свободные радикалы, которые разрушают клетки организма;

Сливки и сливочное масло, содержащие трансжиры и добавки;

Готовые десерты содержат большое количество сахара, натрия, консервантов, искусственных подсластителей и красителей.

Атлантическая и средиземноморская диеты: сходства и отличия

Между этими двумя диетами есть как сходства, так и различия. В обоих случаях в рационе много рыбы, овощей, бобовых и минимум обработанных продуктов. Обе диеты рекомендуют есть много богатых антиоксидантами растительных продуктов (орехи и фрукты), а также морепродукты, в которых много мононенасыщенных жиров.

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Но различия все же есть. В атлантической диете больше внимания уделяется кулинарным обычаям, характерным для северной Португалии и северо-западной Испании, тогда как средиземноморская основана на рационе жителей Греции, Италии и Франции. Придерживаясь атлантической диеты, вы будете потреблять немного больше красного мяса, свинины и молочных продуктов.