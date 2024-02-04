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Вред пельменей для здоровья человека
Питание и еда

4 февраля, 18:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вреде пельменей

Мария Маковей
Автор
Пельмени в тарелке
Фото wmaster890/istockphoto.com
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Традиционный рецепт пельменей включает в себя пшеничную муку и фарш. Первый ингредиент — это простой углевод, который быстро усваивается организмом, не дает чувства сытости. Фарш чаще всего готовят из жирного мяса, что в разы увеличивает калорийность пельменей, говорит нутрициолог Алена Денисова.

Также она отметила, что многие предпочитают добавлять к продукту различные соусы, которые влияют на энергетическую ценность блюда.

Однако нутрициолог не считает пельмени вредным блюдом. Ведь мясо насыщает белком, а сметана, которую используют в качестве соуса, содержит жиры, сообщает «СЭ».

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