Нутрициолог рассказала о вреде пельменей

Традиционный рецепт пельменей включает в себя пшеничную муку и фарш. Первый ингредиент — это простой углевод, который быстро усваивается организмом, не дает чувства сытости. Фарш чаще всего готовят из жирного мяса, что в разы увеличивает калорийность пельменей, говорит нутрициолог Алена Денисова.

Также она отметила, что многие предпочитают добавлять к продукту различные соусы, которые влияют на энергетическую ценность блюда.

Однако нутрициолог не считает пельмени вредным блюдом. Ведь мясо насыщает белком, а сметана, которую используют в качестве соуса, содержит жиры, сообщает «СЭ».