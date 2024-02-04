Нутрициолог рассказала о вреде пельменей
Традиционный рецепт пельменей включает в себя пшеничную муку и фарш. Первый ингредиент — это простой углевод, который быстро усваивается организмом, не дает чувства сытости. Фарш чаще всего готовят из жирного мяса, что в разы увеличивает калорийность пельменей, говорит нутрициолог Алена Денисова.
Также она отметила, что многие предпочитают добавлять к продукту различные соусы, которые влияют на энергетическую ценность блюда.
Однако нутрициолог не считает пельмени вредным блюдом. Ведь мясо насыщает белком, а сметана, которую используют в качестве соуса, содержит жиры, сообщает «СЭ».
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26 фев 14:05
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