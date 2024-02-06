Нутрициолог ответила, из какого творога лучше готовить

Нутрициолог Алена Денисова отметила, что для блюд из творога отлично подходит продукт с умеренной жирностью. От обезжиренного творога она советует отказаться, так как при его производстве уменьшается или полностью сокращается количество жиров, что делает продукт безвкусным, сообщает «СЭ».

Кроме того, Денисова рекомендует обращать внимание на состав продукта, ведь многие производители для усиления вкуса используют искусственные ароматизаторы, сахар и соль.