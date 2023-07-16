Врачи объяснили, почему опасно пить мало воды

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасев 15 июля в своем ТГ-канале рассказал, что происходит, если пить мало воды. «При недостатке воды в организме происходит следующее: сгущается кровь, а это сердечно-сосудистые заболевания, снижается иммунитет, так как очищающих ресурсов не хватает, не хватает и питания для клеток, густеет желчь, что может привести к камням», — пояснил специалист.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что привести густоту крови к нормальным показателям можно, потребляя не только достаточное количество воды, но и включив в рацион ряд продуктов. «К ним относятся цитрусовые, богатые витамином С, сок граната, имбирь и зеленый чай», — резюмировала эксперт.

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