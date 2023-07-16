Специалисты Роспотребнадзора выявили кишечную палочку во Владимирской области

15 июля на портале «ЗЕБРА тв» сообщили, что управление Роспотребнадзора по Владимирской области выявило кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы в каждом двадцатом молочном продукте. 47 проб (4,2%) не соответствовали гигиеническим требованиям, 50 проб (4,5%) не отвечали нормам по физико-химическим показателям, в 54 пробах (4,9%) найдены бактерии группы кишечной палочки и другие патогены. Из продажи изъяли 143 килограмма молочной и масложировой продукции.

По словам постоянного эксперта СЭ, врача-токсиколога Михаила Кутушова, попадая в организм, кишечная палочка меняет бактериальный качественный и количественный состав, в результате чего бактериальная система способна клонировать более агрессивные штаммы кишечной палочки. «Это приводит к расстройству желудка, сильному поносу, слабости, тошноте, рвоте зеленого цвета, лихорадке, повышенной температуре, тянущим болям в животе. Немедленная медицинская помощь требуется детям, потому что для них, в отличие от взрослых, это заражение может быть смертельно опасным», — подчеркнул медик. Чтобы обезопасить себя, Михаил Кутушов порекомендовал соблюдать правила гигиены и санитарные нормы, а при первых признаках недомогания обращаться к врачу, который назначит антимикробные средства и антибиотик.

Ранее, 30 марта, мы рассказывали, как кишечная палочка при отравлении влияет на клетки организма.