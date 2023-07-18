Врачи назвали противопоказания к употреблению помидоров

На портале «Челябинск онлайн» рассказали о рекомендациях врача-диетолога Ирины Торопыгиной по употреблению помидоров. По ее словам, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями, иначе есть риск получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Тем, кто на диете, с помидорами следует быть осторожнее: несмотря на низкую калорийность, у некоторых они способны вызвать скачки сахара в крови, кроме того, в них содержится много соли, провоцирующей аппетит.— «У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания», — подчеркнула специалист.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала СЭ, что употреблять томаты с осторожностью или вовсе отказаться от них стоит также при индивидуальной непереносимости (аллергии на пигмент), заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрите, язве, повышенной кислотности, изофагите, панкреатите), проблемах с печенью и мочекаменной болезни. «Дело в том, что томаты содержат оксалаты и могут способствовать образованию камней в почках. При отсутствии противопоказаний, в умеренном количестве в рамках сбалансированного рациона вреда помидоры не нанесут», — заключила эксперт.

Ранее, 13 июля, мы рассказывали, чем помидоры могут быть полезны.